El PSOE vol que el president del Grup Prisa torni a ser imputat per la 'Púnica'

A través de l'Associació d'Advocats Demòcrates d'Europa, el PSOE actua com a acusació en el cas Púnica i ha recorregut el sobreseïment provisional de la investigació que l'Audiència Nacional va realitzar sobre Javier Monzón, president del Grup Prisa. Per als socialistes això es va fer de forma prematura, pel que han sol·licitat que torni a ser imputat.





En un recurs de 20 de gener, es posicionen en contra del sobreseïment com va fer la Fiscalia el passat desembre. Consideren que la instrucció "no està esgotada", perquè el passat 13 de gener dos funcionaris de l'Agència d'Informàtica i Comunicació de la Comunitat de Madrid (ICM) van revelar l'existència possible d'irregularitats en nous contractes subscrits entre l'ens públic a Indra.





El PSOE incideix que el Jutjat d'instrucció va tenir coneixement el dia 10 de gener -tres dies abans de dictar la interlocutòria de sobreseïment de Monzón- d'aquests nous fets, que "afecten directament a l'empresa (Indra) i que, per tant, podrien 'tocar' al seu llavors president, Francisco Javier Monzón de Càceres". A més assenyalen que ni la Fiscalia ni "aquesta acusació" han pogut fer cap tipus de pregunta al president de Prisa i expresident d'Indra sobre això, ja que aquest va fer declaració l'octubre de 2019.





A més assenyalen que entre les funcions que tenia assignades Montsó a Indra hi havia la de "vetllar pel compliment de la llei", cosa que desmunta l'argumentació de la interlocutòria de sobreseïment recorregut sobre la no existència d'un deure de control i vigilància, "ja que vetllar pel compliment de la llei va més enllà fins i tot de vigilar i controlar que no es cometin delicte".





Resulta evident per als recurrents que Javier Monzón "hauria de fer especial atenció al tipus de contractes falsos" que aquesta empresa va signar presumptament amb la trama Púnica, per "temes tan delicats com el recompte electoral". Recorden que els mecanismes de control contra la corrupció implementats per Montsó "no només no van impedir la realització, ni tan sols, van contribuir a detectar el desenvolupament d'activitats presumptament delictives per personal d'INDRA".





LA NO IMPLICACIÓ NO ÉS SUFICIENT





Els socialistes també qüestionen l'argument que cap dels investigats li va involucrar en la trama, utilitzat per aixecar la imputació de Montsó. Consideren que les seves declaracions "pot ser determinant per si sol i té un valor parcial com a indici inculpatori, atès que no estan sotmesos a l'obligació legal de dir veritat".





"Tampoc pot ser considerada com a element suficient per exculpar en presència d'altres indicis, i menys encara en fase d'instrucció, quan l'únic a tenir en compte són indicis racionals".





La defensa de Javier Monzón i la representació d'Indra han presentat un escrit per oposar-se als arguments d'AEDE sobre el sobreseïment.





L'acte recorregut pels socialistes i la Fiscalia incideix que "cap dels investigats ha fet cap referència a la interlocució de Francisco Javier Monzón, o interferència, o interès". "Cap dels directius investigats reconeix deure de supervisió o dació de compte al president de la companyia en la contractació examinada".





Després de l'elaboració d'un informe, el Consell d'Administració de Prisa va decidir mantenir a Javier Monzón com a president no executiu.





El Grup Prisa va iniciar una investigació interna el setembre de 2019 per determinar si la imputació de Montsó per presumptes delictes de falsificació de documents, malversació de cabals públics, prevaricació, frau, suborn i organització criminal, l'inhabilitava per mantenir el seu càrrec. Setmanes després va decidir que continués en el seu lloc.





Montsó va rellevar Manuel Polanco com a president de la companyia el desembre de 2018, després de la dimissió del fill del fundador de la companyia.