Guaidó denuncia la desaparició del seu oncle al seu retorn a Caracas

El Centre Nacional de Comunicacions (CNC), que serveix d'oficina de premsa de l'autoproclamat president interí de Veneçuela, denuncia la desaparició de Juan José Márquez, que acompanyava el líder de l'oposició, el seu nebot, en l'arribar a país dimarts. En aquesta ocasió, Guaidó va ser assaltat per presumptes partidaris de Maduro.





"Denunciem la desaparició de Juan José Márquez, l'oncle del president Guaidó, que acompanyava el líder a l'avió a la seva arribada a Veneçuela", va escriure l'agència a Twitter.





"Després de passar normalment per la zona de migració, i estant a punt de sortir, Márquez va ser detingut per una suposada revista del Servei Nacional Integrat d'Administració Duanera i Tributària de Veneçuela. Aprofitant el caos a l'aeroport causat per la violència de la dictadura , el Sr Márquez va ser detingut mentre el president sortia", es pot llegir en un altre missatge.





El gabinet responsabilitza el president Nicolás Maduro i a director de seguretat de l'aeroport internacional Simón Bolívar de Maiquetía per la "integritat física" de Márquez, exigint el seu alliberament.





Guaidó, que va arribar a Caracas d'un viatge que va començar el 19 de gener a Colòmbia, va visitar el Regne Unit, Suïssa, Espanya, Canadà, França i els Estats Units per reunir-se amb diversos líders, inclòs el president dels Estats Units. La crisi veneçolana es va agreujar el gener de 2019, quan Guaidó es va proclamar president interí de Veneçuela per convocar un govern de transició ja eleccions lliures al país.