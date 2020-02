Els russos està nerviosos per l'èxit de Guaidó

Els veneçolans han començat a protestar la ingerència russa davant la seu de la legació diplomàtica a l'igual que ho feien els activistes chavistes a l'Ambaixada dels Estats Units abans de tancar-la fa dos anys.





Fins i tot els famosos grafits de "Yanky go home" de la propaganda esquerrana, que es veien en els murs de Caracas en els anys 70, han estat substituïts pels "Russos go home" la traducció fonètica seria "Rusky na dg".





També es veuen volar en el cel de Caracas dels papagallos o cometes amb la mala imatge dels russos.









Els manifestants expressaven el seu descontentament amb la intervenció estrangera. Demanaven a crits que l'"imperi rus", l'"imperi cubà" i l'"imperi xinès" s'anessin de país caribeny. Això va ocórrer aquest divendres 7 de febrer.





La sorprenent presència del canceller rus Serguei Lavrov va disparar la protesta dels caraqueños. Un grup de dirigents veïnals i estudiantils van decidir protestar la ingerència de forces militars russes a Veneçuela consignant una carta a la seva seu diplomàtica.





Entre l'ambaixada russa i la nord-americana, situades a l'exclusiva urbanització de Las Mercedes, només la separen uns dos quilòmetres, però, la seva distància política i diferència cultural i ideològica es mesuren com dos pols oposats i antagònics que tenen poques coses en comú.





Les protestes contra el diplomàtic rus han plogut a les xarxes socials i als carrers. A twitter li retreuen que "el representant del cap d'un país que espolia les nostres riqueses i intervé en assumptes públics a l'igual que l'ambaixador cubà... Lavrov s'asseu a la "taula de diàleg "(tauleta) i diu:" és l'únic format de negociacions entre el govern i l'oposició".





Lavrov critica els Estats Units i s'oblida que fa el mateix o pitjor: "crisi a Veneçuela ha de ser solucionada amb" mesures polítiques i diplomàtiques ". A Veneçuela la negociació va fracassar per culpa de "els capritxos de Guaidó". "Són inacceptables les sancions dels EUA", són tot just algunes frases de la seva ingerència.





És que l'impacte de l'exitosa gira internacional de Juan Guaidó, el president interí de Veneçuela, ha aixecat faves, nervis i molta preocupació a Moscou. La seva trobada amb la plana major de govern de Donald Trump a Washington encara pica i s'estén.





D'aquí la sobtada visita de Lavrov a Caracas per reforçar el seu suport a Maduro i mostrar que no està sol. I per completar i reforçar aquest suport, José Luis Rodríguez Zapatero també es presenta per sorpresa a Miraflores en el combo chavista.





Els alts càrrecs chavistes del règim no li perdonen a Guaidó que hagi estat reconegut i recolzat pels principals caps d'Estat del món. I llavors l'amenacen amb matxet en mà quan torni a Caracas com ho va fer l'ex diputat Pedro Carreño, també conegut com "Pedro Carronya".





A el millor estil del panameny Noriega, el vulgar "Carronya" alçant el matxet exclama: "Si vol que ens enviïn a Guaidó cap aquí i que es presenti aquí, i li digui als militars que és el comandant en cap: amb aquesta peinilla li cremen aquest cul... perquè aprengui a respectar".





Amenaçar, reprimir i torturar és la manera violenta de governar de Maduro i els seus aliats.