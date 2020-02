Cuixart surt de la presó per anar a treballar a la seva empresa

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la presó pel procés, ha sortit de la presó de Lledoners (Barcelona) passades les 8.00 hores d'aquest dijous per anar a treballar a la seva empresa situada a Sentmenat (Barcelona), i a la tarda farà voluntariat.





Quan ha arribat a l'empresa que encara dirigeix, ha estat rebut pels seus treballadors amb aplaudiments i abraçades, i els ha dedicat unes paraules: "Us vaig dir que tornaria i he tornat. Us dono les gràcies per la feina que heu fet".









I els ha dit que els vol molt i que està content de poder passar aquest dia amb ells: "El compromís empresarial també és compromís social".





"A seguir lluitant per tirar endavant l'empresa i treballar per la llibertat i l'amnistia", ha afegit el líder d'Òmnium, que després ha saludat a la premsa que estava expectant per la seva arribada i ha entrat dins de l'empresa.





Segons han explicat fonts d'Òmnium, Cuixart treballarà a jornada completa tres dies a la setmana i, els altres dos, a la vesprada farà voluntariat en una fundació que treballa amb persones en risc d'exclusió social.





Aquest dijous té previst treballar fins a les 14 hores, esmorzar i després desplaçar-se a aquesta fundació, i haurà d'estar de tornada al centre penitenciari abans de les 20 hores.





SÀNCHEZ I FORCADELL





Els centres penitenciaris de Lledoners i de Mes d'Enric han proposat, respectivament, l'aplicació del 100.2 per a l'expresident de la ANC i exdiputat de JxCat Jordi Sànchez, i a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, condemnats pel Suprem a nou i a 11 anys i mig de presó.





L'adopció del 100.2 depén de les Juntes de Tractament de les presons i ha de ser comunicat de manera obligatòria a un jutge de vigilància penitenciària, que posteriorment ha de ratificar-lo, però que no paralitza la seva aplicació immediata.