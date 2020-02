L'Eurocambra inicia el procediment del suplicatori contra l'exconsellera Ponsatí

El Parlament Europeu ha iniciat formalment aquest dijous el procediment per avaluar la petició de suplicatori remesa pel Tribunal Suprem contra l'exconsellera catalana Clara Ponsatí, establerta a l'estranger i que ha participat des d'aquest dilluns en la primera sessió plenària com a eurodiputada.





En concret, la vicepresidenta de l'Eurocambra Nicola Beer ha comunicat a l'hemicicle a l'inici de la sessió que les autoritats espanyoles han demanat l'aixecament de la seva immunitat, obrint d'aquesta manera un procés que durarà mesos.









"Les autoritats espanyoles responsables han enviat una sol·licitud a president per aixecar la immunitat de la senyora Ponsatí per poder facilitar la tramitació d'un procediment penal. D'acord amb el reglament intern, es remetrà aquesta sol·licitud a la comissió parlamentària responsable", ha dit, com a únic anunci abans de donar pas al primer debat del dia.





Així, el següent pas és que l'assumpte arribi a la comissió d'Assumptes Jurídics, la primera tasca serà nomenar el ponent que elaborarà l'informe que serà sotmès a votació, tant en la mateixa comissió com després en el ple.





La següent reunió d'aquesta comissió europarlamentària és dilluns que ve i serà en aquest moment quan, previsiblement, es nomenarà el ponent de la futura resolució. Encara que també hi ha la possibilitat que sigui el mateix que s'encarrega ja dels suplicatoris de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, el conservador búlgar Angel Dzhambazki.





El cas es tracta a porta tancada i inclou la possibilitat que l'afectat comparegui entre cinc i deu minuts en una audiència a la qual pot acudir acompanyat per un advocat que l'assessori o pot designar un altre eurodiputat per representar-lo.





Una vegada que el ponent ha redactat la seva recomanació, aquesta es discuteix també a porta tancada i se sotmet a votació. L'informe finalment s'eleva a ple per decidir si s'aprova o no el suplicatori, en un vot a mà alçada que es resol per majoria simple.





Les regles de l'Eurocambra permeten rebutjar un suplicatori si està motivat per opinions o vots de l'eurodiputat en l'exercici de les seves funcions i també si es dóna un cas de 'fumus persecutionis', és a dir, quan es conclou que la intenció de la petició és "perjudicar l'activitat política d'un diputat i, en conseqüència, la independència de la institució".





El Parlament europeu va rebre al llarg de la passada legislatura 55 suplicatoris d'autoritats judicials dels Estats membre sol·licitant que s'aixequés la immunitat d'algun dels seus eurodiputats i només va rebutjar suspendre aquesta protecció en cinc dels casos.