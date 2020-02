El president del Partit Demòcrata a Iowa dimiteix pels problemes en el recompte de les primàries

El president del Partit Demòcrata a Iowa, Troy Price, ha dimitit aquest dimecres arran dels problemes en el recompte de les primàries, que van finalitzar amb la victòria del precandidat Pete Buttigieg, després dels dubtes sobre el procés que van generar els problemes en la transmissió de dades.





"No hi ha cap dubte que el procés per informar dels resultats no va funcionar", ha indicat Price en una carta que ha remès al Partit Demòcrata a Iowa en què informa de la seva decisió. "Va ser simplement inacceptable", ha lamentat.









"La qüestió és que els demòcrates mereixien una cosa millor que el que va passar la nit dels caucus (d'Iowa)", ha continuat, alhora que ha assegurat que, com a president del partit, està "profundament penedit del que va passar" i que assumeix "la responsabilitat per qualsevol error" en nom del partit.





Els resultats definitius de les assemblees veïnals a Iowa van atorgar la victòria a Buttigieg, per davant del segon classificat, el senador per Vermont Bernie Sanders.





Sanders, per la seva banda, es va proclamar guanyador sense que el Partit Demòcrata hagués completat el recompte dels vots. Sanders va guanyar el vot popular a Iowa, però té una xifra inferior de delegats que Buttigieg, 12 davant de 14. Són els delegats els qui determinen la victòria als caucus d'Iowa, no pas el vot popular.





El president de la Convenció Nacional Demòcrata, Tom Pérez, va sol·licitar un altre recompte per eliminar tots els dubtes en relació amb el procés.





Els caucus o assemblees veïnals d'Iowa són la primera cita del llarg i complex procés de primàries dins del Partit Demòcrata per designar el candidat que s'enfrontarà a l'actual president, el republicà Donald Trump, en les eleccions presidencials del novembre del 2020.