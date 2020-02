Els socis de Dircom Catalunya tornen a confiar la presidencia a Maria Lluïsa Martínez Gistau

Maria Lluïsa Martínez Gistau ha estat proclamada presidenta de Dircom Catalunya quatre anys més durant l’Assemblea Electoral que l’Associació de Directius de Comunicació va celebrar a la seu de Foment del Treball Nacional.













Nascuda a Barcelona, Martínez Gistau, és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de maig 2016. És llicenciada en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un Programa d'Alta Direcció d'Empreses (PADE) del IESE. Es va incorporar a “la Caixa” l'any 2001 per a dirigir la relació amb els mitjans de comunicació. En 2008, va ser nomenada directora de l'Àrea de Comunicació, amb responsabilitats en tasques de comunicació corporativa i en la gestió institucional amb els mitjans de comunicació. En 2014 fou nomenada Directora Corporativa de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC de CaixaBank, i des de 2016 és Directora Executiva amb responsabilitat sobre les mateixes àrees.









Les persones que han treballat amb ella la descriuem com una professional tenaç, constant, eficient, proactiva i creativa. Tota la seva experiència professional s'ha desenvolupat en l'àmbit de la gestió de la comunicació corporativa encara que a més ha cursat estudis de música perquè és aficionada tant a la música, com a la lectura, el cinema i l'esport.









María Luisa Martínez Gistau és també Presidenta d'Autocontrol (organisme de referència en l'autoregulació de la indústria publicitària a Espanya) i Presidenta de la Comissió de Comunicació de la Cambra de Comerç d'Espanya.





LA NOVA JUNTA, UN EQUIP DE CONSTRACTADA PROFESIONALITAT









A la nova Junta Directiva de DirCom Catalunya, hi seran presents Fede Segarra, com a vicepresident i actual Director de Comunicació i Relacions Externes de Damm; Maria José Isern, com a tresorera i que és Directora de Comunicació d’Anticipa Real Estate; Marc Gómez, com a secretari general i treballa com a Director de Comunicació Externa de CriteriaCaixa; i els vocals David Coral -president i conseller delegat de BBDO Iberia-, Natalia Berenguer , General Secretary Iberia, Italy & Greece de Danone i Jordi Romañach actual Director de

Comunicació i Relacions Institucionals Catalunya i Balears d’El Corte Inglés a més de Carme Miró, sòcia fundadora i CEO d’Apple Tree Communications.





UN MANDAT PER REFORÇAR EL VALOR DE LA FEINA DELS COMUNICADORS





En el seu discurs d'agraïment als presents, la nova presidenta de Dircom Catalunya, Mª Lluïsa Martínez Gistau, s’ha referit al canvi que hi ha en la manera de consumir informació, “tenim un auditori recelós, previngut, exigent i immensament més autònom en la utilització de les seves fonts d’informació i amb més capacitat de pressió collectiva. Un col·lectiu empoderat que cada vegada demana a les empreses més transparència i un comportament ètic i sostenible. hem de tornar a situar la reputació al cor i a l’esperit de les

nostres companyies”.













Martínez Gistau ha situat com a objectius del seu nou mandat “reforçar el paper clau de l’Associació a Catalunya i posar en valor la feina dels comunicadors, sovint molt complexa i no sempre prou reconeguda”. Ha destacat també que s’ampliarà l’oferta de formació i d’eines per ajudar i recolzar la tasca dels professionals de la comunicació i contribuir al seu desenvolupament.





LES EMPRESES PETITES TAMBÉ HAN D'INTEGRAR LA COMUNICACIÓ EN LES SEVES ESTRUCTURES





El president de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre, ha protagonitzat la cloenda de l’Assemblea Electoral. Durant la seva conferència, ha manifestat que “la comunicació, si és honesta, contribueix a sumar valor a una marca, genera beneficis i frena les crisis de reputació”.









A més, considera que “les grans corporacions, però també les pimes, han integrat el factor de la comunicació als seus quadres de comandament. Fins i tot, en temps de fake news, adquireix més valor la funció de la comunicació, que, sens dubte, requereix d’un gran coneixement del negoci que gestiona cada marca i, sobretot, dels clients als quals sempre cal respectar”.





L'ASSOCIACIÓ DIRCOM CATALUNYA CREIX UN 54% EN QUATRE ANYS





El creixement de Dircom Catalunya Dircom Catalunya ha experimentat un creixement substancial els darrers anys. Des de 2016, quan l’actual Junta presidida per Maria Lluïsa Martínez Gistau va assumir-ne el lideratge, ha passat arribat als 200 socis -tots directius i professionals de les principals empreses i institucions-, un salt tant quantitatiu com qualitatiu que posiciona l’Associació al capdavant de les territorials de Dircom, que compta amb més de 1.000 socis a Espanya.

















L’objectiu de Dircom Catalunya és posar en valor el paper del director de Comunicació, de manera que sigui considerat com una figura estratègica a les organitzacions i, per tant, formi part dels fòrums on es prenen les decisions estratègiques. Per assolir aquests objectius, es treballa en quatre eixos estratègics: formació i coneixement, reconeixement, networking i gestió responsable