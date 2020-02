Iglesias, sobre menors estrangers: "Ni MENA ni leches, són nens que s'han vist obligats a emigrar sols"

El vicepresident segon de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha demanat aquest dijous al Congrés que es deixi d'utilitzar el terme MENA (Menors Estrangers No Acompanyats) per als nens emigrants que arriben sols a Espanya.













"Jo deixaria de dir ja per sempre això de MENA i ja està. Ni MENA ni leches, són nens que s'han vist obligats a emigrar sols i qualsevol de nosaltres en aquestes circumstàncies hauríem de fer el mateix", ha declarat, durant la seva compareixença davant la Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals de la Discapacitat de la Cambra Baixa.





Iglesias ha intervingut per informar de les principals línies de treball del seu departament per a aquesta legislatura, entre elles les seves polítiques relacionades amb la infància, la discapacitat, la dependència o la joventut.





Durant la jornada, alguns dels grups parlamentaris, com CUP, PNB o Ciutadans. No obstant això, la formació de Santiago Abascal, a través del seu portaveu en aquesta comissió, María de los Reyes Romero Vilchez, és l'única que ha reaccionat a aquest missatge del vicepresident segon de Govern, apuntant que "MENA significa menors d'edat no acompanyats i no sé per què li molesta".





Sobre aquesta matèria, Iglesias ha destacat la importància de ser conscient del problema per afrontar-ho. En aquest sentit, ha reconegut ser "conscient" que "mentre no s'alterin les bases essencials de el sistema econòmic" actual, fenòmens com el d'aquests menors "seguiran existint".





Això, ha indicat, posa l'Estat en una situació de contradicció. Com a exemple, ha destacat la intervenció de la portaveu del PNB, Josune Gorospe, que venia a denunciar que com Euskadi és una regió més rica rep a més nombre de menors migrants. "I tant, així funciona el món", ha declarat el líder de Podem.





"A partir d'aquí entenem que, respectant les regles, es poden millorar algunes coses, encara que no totes", ha declarat Iglesias. En aquest sentit, ha apuntat que en l'acord entre PSOE i Podem per als pressupostos de 2019, que no es van arribar a aprovar, hi havia una partida de 30 milions d'euros per "atendre aquests nens".