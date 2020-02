El Govern central preveu la creació de més d'1,2 milions de llocs de treball fins al 2023

La ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha afirmat aquest dijous que el Govern preveu la creació de més d'1,2 milions de llocs de treball entre l'any passat i l'exercici 2023, fins a situar la taxa d'atur en el 12,3% a la fi de la legislatura.









Així ho ha assenyalat Calviño durant la seva primera intervenció en la comissió d'Afers Econòmics i Transformació Digital al Congrés per informar sobre les línies generals de la política del seu Departament, en què ha destacat que es mantindrà un camí de creixement del PIB aquest any i ha defensat que les noves previsions són "prudents, realistes, responsables i coherents" amb el context global, a més d'estar "totalment alineades" amb el consens nacional i internacional.





Calviño ha destacat que la previsió d'un avanç del PIB de l'1,6% publicada per la Comissió Europea, una dècima més que a la tardor, és la mateixa que la de l'FMI, una dècima menys que l'estimat pel Banc d'Espanya i està alineada amb la previsió de l'Executiu.





Així mateix, ha assegurat que els efectes positius de les reformes i mesures implementades pel Govern de coalició es percebran a la fi de el període de previsió mitjançant l'impuls de la inversió especialment en 2022 i 2023.





A més, ha revelat que el pronòstic de creixement anirà acompanyat de la creació de més d'1,2 milions de llocs de treball entre 2019 i 2023, de manera que la taxa d'atur passarà del 13,6% aquest any al 13% el 2021 i acabarà al 12,3% el 2023, la taxa que l'executiu esperava aconseguir ja aquest mateix any.





El nou quadre macroeconòmic de Govern rebaixa en dues dècimes la previsió de creixement per a aquest any, fins a l'1,8% i preveu un avanç de l'1,5% el 2021, que s'elevarà a l'1,6% el 2022 i a l'1, 7% el 2023, a el temps que la nova senda d'estabilitat recull uns objectius més flexibles, en elevar la previsió de dèficit públic a l'1,8% del PIB aquest any i estimar un 1,5% el 2021, un 1,2% el 2020 i un 0,9% el 2023.