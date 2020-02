El Govern espanyol tem que la crisi del coronavirus amenaci la campanya turística de l'estiu

La cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) per la crisi del coronavirus amenaça d'emportar-se els bons pronòstics de la campanya turística de l'estiu. Per això el Govern està mobilitzant la seva xarxa d'ambaixadors per rebaixar l'alarma als països que envien més visitants a les nostres ciutats.









Tant Carmen Calvo, vicepresidenta del Govern espanyol, com Salvador Illa, ministre de Sanitat, van assegurar durant aquesta setmana que no hi ha raons sanitàries que obliguin els visitants estrangers a evitar el nostre país.





Però la identificació del coronavirus amb Espanya, arran de la suspensió del MWC, podria durar encara uns mesos i provocar la cancel·lació de reserves hoteleres. També altres grans congressos i esdeveniments podrien ressentir-se de l'alarmisme que s'ha estès des que va començar la crisi vírica.





Segons informa 'El Confidencial Digital', les ordres per al servei exterior assenyalen específicament que "ha d'evitar l'associació coronavirus-Espanya". Amb aquest objectiu, s'ha transmès a les ambaixades que insisteixin que "Espanya és un país segur, en el qual no hi ha cap perill per a la salut pública i en el qual no hi ha cap dubte que hi ha garanties absolutes".





Per Moncloa, "es tracta d'un problema de percepció, que cal eliminar com més aviat", adverteixen, afegint que "La campanya d'estiu està ja a la volta de la cantonada i els turistes han de tenir la certesa que no hi ha cap tipus de perill per a la salut si es viatja a Espanya, com així és".





A aquesta situació se suma la por a la caiguda del turisme procedent de la Xina. D'acord amb les dades de l'ATEC, la Xina és la primera potència emissora de turistes, i preveuen per al 2020 més de 200 milions de turistes xinesos.