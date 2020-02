Mobile: Paguen els més dèbils

Fins ahir mateix els explicàvem a tots vostès després del molt clar titular 'Mobile: Aquí hi ha gat amagat', el que podria passar i va succeir hores després amb el cobejat Mobile, que a la fi s'ha suspès, causant un terratrèmol de pèrdues econòmiques i de deteriorament de la imatge per a la ciutat de Barcelona i per descomptat per a Catalunya i la mateixa i imperial Espanya.





En aquests moments aquells i AQUELLA que tant dubtaven no fa tant de temps en si donar suport a la continuïtat de l'esdeveniment, han vist la llum en l'horitzó i avui se sorprenen del que ha passat. I per desgràcia dels barcelonins segueixen mirant cap al curt termini com a cataplasma polític per alleujar tots els mals, quan el que cal fer, al nostre entendre, és prendre decisions intel·ligents que convidin als mateixos organitzadors que ara ens abandonen excusant-se en el coronavirus a què tornin a treballar ja per a la següent edició, arreglant a conveniència de totes les parts el desastrós cost provocat sospitosament per la por de les empreses tecnològiques més riques del planeta -que sí que han pogut anar a Amsterdam i no obrir les portes a Barcelona. Curiosament no s'ha presentat encara cap cas de contagi en la seva àrea poblacional i segueix tenint a escassos metres de l'esdeveniment diversos hospitals de referència. Inaudit!





És greu, o molt greu que es tanqui d'un cop de porta al Mobile buscant-se excuses sanitàries que són manifestament injustes per a una ciutat asimptomàtica, però a la fi penses: Que són 500 milions d'euros per a multinacionals tan potents!, si ho mesurem sota el vell prisma d'això es paga "a escote pericote" en els comptes d'explotació de les marques, alguna cosa que per a les empreses natives o per als treballadors locals (taxistes, senyores de la neteja, muntadors, electricistes, restauradors. etc., etc.) és una veritable tragèdia per la seva butxaca ja bastant castigada per les successives crisis i trasllats de seus empresarials. O pels contractes en precari. Qui pal·lia aquesta tragèdia?





Conclusió: A la fi els més perjudicats per una decisió tan poc edificant són els més febles, és a dir, la majoria dels barcelonins, que veuran les notícies de la suspensió en un LG o en Samsung, realitzaran alguna petita compra a Amazon o parlaran amb la família a través d'algun dels telèfons d'Orange o Vodafone, comentant amb la família com afrontaran el final de l'hivern amb les pèrdues que hauran d'afrontar, sense adonar-se que mentre parlen estan engreixant el compte de resultats dels què han ordenat la suspensió del Mobile sense pensar ni un segon en això que els estem explicant.





Diuen els del GSMA -que han tingut una roda de premsa al lloc Movilecidio, molt toveta per a les preguntes que es mereixien- que ells tornaran a convocar un altre MOBILE el 2021 i a Barcelona. Vostès s'ho creuen...? Sincerament, jo ho poso en dubte.