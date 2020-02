Ione Belarra "endolla" la seva parella al Congrés

El nomenament com a personal eventual d'Ignacio Eduardo Ramos Delgado, com a assessor en el Grup Parlamentari d'Unides Podem-En Comú-Galícia en comú al Congrés, va ser publicat aquest dimecres el Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG), unes setmanes després d'adquirir tots dos un habitatge a Puente de Vallecas amb una hipoteca de 141.400 euros.









Aquest préstec li ha estat concedit per la Caixa d'Enginyers, la mateixa entitat bancària a la qual van recórrer, el vicepresident, Pablo Iglesias i la ministra Irene Montero, o el portaveu d'ERC Gabriel Rufián.





Ramos Delgado, parella de Ione Belarra, percebrà un sou anual de gairebé 29.000 euros bruts en aquest lloc de confiança després d'haver treballat fins ara com a editor de cinema.





Segons la informació que obra en el Registre de la Propietat, Ione Belarra i la seva parella van signar les escriptures d'aquest habitatge el passat 1 d'octubre de 2019, consta aquí la vigència d'un préstec hipotecari de 141.400 euros per part de la Caixa d'Enginyers per fer front a la compra de l'immoble.





Belarra va informar al Congrés que havia adquirit la "meitat indivisa" d'aquest immoble en propietat per un import de 100.000 euros, del que es desprèn que el preu de compra de l'habitatge hauria arribat als 200.000 euros.





El pis en qüestió és la primera planta d'un edifici de tres habitatges, amb una superfície aproximada de 96 metres quadrats i útil de 83,90. A més, té com annex inseparable una plaça de garatge a la planta-pati de l'edifici.





IONE BELARRA, MEMBRE DEL "GOVERN A L'OMBRA" DE PODEM





Ione Belarra de 33 anys és Graduada en Integració social, Llicenciada en Psicologia té un Màster en psicologia de l'educació i ha cursat el segon any de doctorat en Educació, Desenvolupament i Aprenentatge. Ha treballat en Creu Roja, a la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i a la Universitat Autònoma de Madrid.





Va néixer i va viure a Pamplona fins que va començar els seus estudis en psicologia a la Universitat Autònoma de Madrid. Des de llavors ha treballat en investigació en assumptes relacionats amb l'educació, les experiències migratòries i els drets humans. Durant aquests anys ha estat activista i voluntària en diferents organitzacions com SOS Racisme, Creu Roja Espanyola i en plataformes i campanyes pel tancament dels CIES.









Al novembre de 2014 va accedir a Consell Ciutadà Estatal de Podemos després de votació en primàries. Va ser nomenada responsable de l'àrea de Drets Humans, Ciutadania i Diversitat.





Va ocupar el primer lloc per la circumscripció electoral de Navarra de Podem per a les eleccions generals de el 20 de desembre de 2015 i va aconseguir escó al Congrés dels Diputats sent nomenada vocal suplent de la Diputació Permanent i membre suplent de la Delegació espanyola en l'Assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP).





En les eleccions generals de 2016 va tornar a encapçalar la llista de Podem per Navarra i va obtenir escó en la XII legislatura al Congrés dels Diputats.





El 12 de febrer de 2017 va tornar a ser elegida en primàries consellera ciutadana estatal de Podemos. El 18 de febrer de 2017 va ser nomenada portaveu adjunta de el grup confederal Units Podem-EP-EM al Congrés dels Diputats i pertany al grup de tècnics i experts que conformen "l'assaig general de el futur govern" o "govern a l'ombra" de Podem.





EL GOVERN A L'OMBRA DE PODEM





El Consell Ciutadà de Podem va aprovar el 2017 la composició del "assaig del Govern" o "govern a l'ombra". Una mesura inclosa en els documents de la candidatura de Pablo Iglesias, "Podem per a Totes", guanyadora a Vistalegre II. Un espai que només parla de política, que elabora polítiques d'Estat el mateix està compost per 24 persones. La gran majoria eren de la candidatura o afins a Iglesias, de sector d'Íñigo Errejón hi havia 3 persones (Errejón, Rita Maestre i Pablo Bustinduy) i del de Anticapitalistes, altres 3 dirigents: Miguel Urbán, Beatriz Gimeno i Lorena Ruiz-Huerta.









Aquestes 24 persones eren les següents:









Pablo Iglesias, secretari general de Podem. Encarregat de presidir aquest espai. Julio Rodríguez, militar de professió, exJEMAD i nou membre de Consell Ciutadà Estatal de Podem (CCE) Manolo Monereo, politòleg, exdirigent d'IU i el PCE, diputat de Units Podem per Còrdova i dirigent del nou CCE. Vicenç Navarro, economista, nou integrant de CCE de Podem. Ha assessorat diferents governs com el de Salvador Allende a Xile o el de Bill Clinton als EUA. Nacho Álvarez, economista i Doctor en Economia. Convidat permanent a l'executiva de el partit per temes econòmics. Sofia Castañon, filòloga, productora audiovisual i poetessa. Diputada de Podem i secretària d'Igualtat. Ione Belarra, graduada en integració social, diputada al Congrés i dirigent del nou CCE. Especialitzada en migracions. Carolina Bescansa, sociòloga i politòloga. Una de les cofundadores de Podem i diputada al Congrés. No té cap càrrec orgànic. Juan Carlos Monedero, politòleg i professor universitari. Un dels cofundadors de Podem. Actualment no té cap càrrec orgànic ni públic en el partit. Irene Montero, psicòloga de formació. Nova portaveu d'Units Podem al Congrés i secretari d'Acció al Congrés. Íñigo Errejón, politòleg, ex-secretari polític de Podem, diputat i nou secretari d'Anàlisi Estratègica i Canvi Polític Miguel Urbán, cofundador de el partit, diputat i secretari de polítiques d'Europa. Glòria Elizo, lletrada, diputada i secretària d'Acció Institucional. Orencio Osuna, lluitador antifranquista, bregat en els quadres del PSUC durant la dècada dels anys 70. Pablo Echenique, científic, secretari d'Organització i diputat autonòmic. Rafael Mayoral, advocat, diputat al Congrés i secretari de Societat Civil. Pau Bustinduy, politòleg, diputat al Congrés i secretari d'Internacionals. Rita Maestre, politòloga, portaveu a l'Ajuntament de Madrid i dirigent del nou CCE. Pilar Garrido, professora de Dret Constitucional i Autonòmic, senadora de Podem i nova secretària de Polítiques Socials. Idoia Villanueva, enginyera informàtica. Senadora de Podem i nova secretària de Coordinació Executiva. Meri Pita, funcionària judicial, diputada de Podem al Congrés i nova secretària de Plurinacionalitat i Diversitat Territorial. Beatriz Gimeno, activista feminista, diputada de Podem a l'Assemblea de Madrid. Lorena Ruiz-Huerta, advocada, portaveu parlamentària de Podem a l'Assemblea de Madrid i consellera ciutadana autonòmica. Noelia Vera, periodista, diputada al Congrés, secretària de Participació i coportaveu de el Consell de Coordinació.









LA CAIXA D'ENGINYERS, UNA VELLA CONEGUDA DE PODEM





Ione Belarra ha triat la Caixa d'Enginyers com l'entitat per sol·licitar la seva préstecs hipotecari. I és un detall que no passa desaparegut donada la intensa relació que aquesta entitat bancària manté amb Podem.





En el seu moment Pablo Iglesias i Irene Montero financer la compra del seu "casoplón" a través de la mateixa entitat, qui els va facilitar un crèdit a 30 anys sense que cap dels dos tingui un contracte fix. Els dos polítics, hipotecats amb 540.000 euros (quatre vegades la mitjana de les hipoteques a Espanya), tenien sengles contractes temporals de quatre anys, dels quals ja havien vençut dues, al Congrés dels Diputats. Qualsevol comitè de riscos de bancs o caixes d'estalvis espanyoles hagués denegat aquest crèdit. Excepte, pel que es veu, la Caixa d'Enginyers, entitat coneguda per la seva proximitat a l'independentisme català.





La Caixa d'Enginyers va ser l'única entitat bancària (a més de Caixa Guissona) que no va voler traslladar la seva seu fora de Catalunya davant l'amenaça d'un escenari independentista després de l'1-O. Su president, Josep Oriol Sala, no s'ha trobat en cap moment un conflicte econòmic entre els avenços de l'independentisme i l'activitat de la Caixa d'Enginyers: és més, a finals de 2017, Sala va arribar a presumir que havia crescut el nombre de socis un 12,49% en l'últim trimestre del l'any, coincidint amb la desbandada bancària que s'estava vivint a la comunitat.









El seu equip directiu està relacionat amb la política catalana. El cas més cridaner és el de Joan Vallvé i Ribera, vicepresident segon d'Òmnium Cultural i membre del patronat de la Fundació Caixa de Ingenieros. Al seu torn, la Caixa d'Enginyers va ser l'entitat que va emetre el xec per fer front a la fiança de Carme Focadell, expresidenta de Parlament. Aquest import va ser de 150.000 euros, recaptats íntegrament per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, segons va assegurar aquesta última.





Caixa d'Enginyers compta amb més de 150.000 socis i disposa d'una xarxa de 26 oficines pròpies repartides per tot el país. Algunes de les ciutats en què té presència són Alacant, Bilbao, Barcelona, Girona, Lleida, Màlaga, Madrid, Mataró, Palma de Mallorca o Sevilla.





L'elecció d'aquesta entitat per a formalitzar l'operació del "casoplón" de Galapagar no va ser casual i Iglesias va posar a Caixa d'Enginyers com a "exemple antidesnonaments". Encara que en àmbits pròxims a Iglesias i Montero van arribar a reconèixer que "tampoc és que Caixa d'Enginyers s'hagi hagut d'enfrontar moltes vegades a un desnonament".





Però la hipoteca concedida als Iglesias-Montero va ser superior al 80% de la valor del xalet, unes condicions inexistents per l'àmplia gamma d'hipoteques que concedeix Caixa d'Enginyers. De fet la simulació de el propi banc impedeix accedir a la hipoteca a qualsevol client amb les mateixes condicions que Pau Iglesias. La parella pagarà en interessos i despeses hipotecaris prop de 36.000 euros.





Aquesta hipoteca va tenir una comissió d'obertura del 0,75% i una comissió per amortització total (0,5% fins 2023) i del 0,25% mentre segueixi viva deute. Entre les condicions que Caixa d'Enginyers va imposar a Iglesias i Montero per accedir al préstec es troba la domiciliació nòmina, de 3 rebuts com a mínim, tenir una targeta de crèdit (gratuïta amb consum mínim de 1.000 euros anuals) i la contractació de diverses assegurances: protecció de pagaments (producte amb prima única i amb una vigència de 5 anys), vida (durant un termini de 10 anys) i llar (durant la vigència del préstec). Si no es compleixen condicions, el TIN passaria al 2,00% el primer any i a un diferència de 2 punts més Euribor per a la resta de la vida del crèdit.