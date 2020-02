El gran "sacrifici" de Pablo Iglesias, per Unides Podem i Espanya

Al llarg dels pocs anys que Pau Iglesias porta en política, s'ha demostrat una cosa: menteix més que parla, que ja és bastant. Quan diu una cosa, ens té acostumats a què sempre és la contrària. Un polític de l'escola bolivariana/estalinista, disfressat de demòcrata modern "sorgit" de les bases, després d'haver-hi liquidat del seu entorn a tots aquells que li feia ombra o tenien criteris propis.





Malgrat declarar-se feminista, el líder morat, al llarg de la seva trajectòria, compta en el seu haver amb la fulminació d'unes quantes dones, a excepció de la pròpia, Irene Montero, per raons òbvies. Aquesta és la llista -fins ara- de les defenestrades: Tania Sánchez -la seva parella durant uns quants anys fins que es va creuar Montero-, Carolina Bescansa -l'única dona a la fundació de Podemos-, Fabiola de Meco, Gemma Ubasart, Lorena Ruiz Horta, Laura Pérez, Lola Sánchez, Ana Carmen Sainz, Rosana Alonso, Rita Maestre... i en la corda fluixa, Sara Carreño (la Rioja) i Noemí Santana (Canàries). Totes elles han estat "liquidades" pel feminista Iglesias, tot un rècord que pot seguir ampliant ... Ja deia Laura Pérez en 2018 que: "Podemos és un partit amb un concepte molt patriarcal i això va influir en el meu cas, hi ha molt 'machirulo', però també hembritas". L'única excepció amb què, fins ara, no ha pogut Pablo Iglesias, és l'andalusa Teresa Rodríguez, que malgrat intentar-ho en diverses ocasions, no ha pogut, encara que no desisteix fins a aconseguir-ho. "En política s'està en contacte amb la brutícia i cal rentar-se per no fer olor dolenta" afirmava el vell Enrique Tierno Galván.





Altres dones no tan conegudes han estat fulminades després crítiques a Iglesias per la compra del seu "casoplón". No tolera que ningú critiqui cap dels seus actes.





Amb la polèmica del seu xalet, l'actual vicepresident de Govern de Sánchez i amb els resultats electorals, semblava que la carrera política havia arribat a la seva fi, per això, l'any passat es parlava que anava a fer un pas a la banda, deixant a la seva dona que fos la candidata. El justificava no pels mals resultats i el veto de Sánchez a entrar al govern, sinó perquè el mateix havia manifestat en repetides ocasions que hi havia una limitació d'estar en primera línia. Mostra de les seves sentides paraules, la presència omnipresència en tots els saraus de Montero i el canvi de nom: Podemos passar a dir Unides Podemos, un toc feminista per despertar al personal i atreure el vot femení.





Els últims resultats electorals i la necessitat del PSOE dels seus vots, per governar van dur a Iglesias -ja no estava vetat per entrar al govern- van ressuscitar a Iglesias, aconseguint la seva pròpia vicepresidència, quatre ministeris més, un d'ells ocupat per la seva dona , Irene Montero.





Amb aquest panorama d'"èxit personal", on va dir dic a ara diu Diego. Ni se'n va, ni deixa el control del partit en mans de la seva dona, qui el març de 2019 afirmava molt segura que "aviat" una dona lideraria Podemos. No era l'única que parla així, la portaveu de l'Executiva, Noelia Vera, reconeixia aquest mateix any la "intenció" que en el futur congrés de Podemos hi hagi una "dona" que faci el pas. "Evidentment, quan s'obri un altre procés", i calgui elegir la nova direcció, "evidentment esperem que sigui una dona la que faci aquest pas al front i que tingui el suport dels inscrits. És la intenció", va dir, perquè és el "temps de les dones i cal estar cec per no veure-ho". Cega ha d'estar ella, perquè Pablo Iglesias, el seu amic serà, se sacrificarà per tots per ser elegit de nou el màxim responsable d'Unidas Podemos, un sacrifici que tot Espanya ha d'agrair.





El nou "trobada" de Vistalegre III, està dissenyat per a millor glòria del secretari general Iglesias, que porta ja 6 anys al capdavant de la secretària general. Algú s'atrevirà a presentar candidatura i enfrontar-se a Iglesias? Tal com han posat les coses per aquests possibles candidats, és clar que no. A part dels avals necessaris, de les hipotètiques candidatures, l'equip tècnic nomenat per la mateixa executiva, ha dissenyat un sistema de votació que obliga a votar en un mateix paquet, al secretari general i les seves propostes d'estatuts i estratègia política. Per tant no podrà haver-hi candidat sense documents, ni documents sense candidatura, tot facilitats en un temps rècord que serà una altra excusa més per no tenir contrincants, això sí, tot molt transparent i democràtic.





Alguns podrien pensar que aquí hi ha el Comitè de Garanties a què es pot acudir per a exposar les queixes per aquest nou sistema. Ningú va ja a aquest, està totalment desacreditat perquè l'última paraula la té sempre el Consell de Coordinació Estatal, o el que és la mateixa l'Executiva que controla Pablo Iglesias. Parcialitat?, totalitarisme i submissió de tots, més ara que hi ha càrrecs de repartir. Tot molt democràtic, com s'està comprovant. Deia Francesc Pi i Margall que "Les conviccions polítiques són com la virginitat: un cop perdudes, no torna a recobrar".