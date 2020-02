Álvarez de Toledo s'aniria amb Rufián de canyes

La portaveu parlamentària del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha confessat avui que, de tots els seus adversaris polítics, triaria el seu homòleg d'Esquerra Republicana (ERC), l'independentista Gabriel Rufián, per anar-se'n de canyes.









Aquesta és la resposta que ha donat la dirigent popular durant el qüestionari a què s'ha sotmès al programa 'Parlament' de Ràdio Nacional d'Espanya, en el qual revela alguns aspectes més desconeguts d'ella.





Álvarez de Toledo assenyala que de petita volia ser arqueòloga, que "encara" no ha utilitzat cap aplicació per lligar, que recicla, que per Madrid es mou a peu o en cotxe, i que, com la majoria d'espanyols, mai compleix el propòsit d'anar al gimnàs.





La portaveu popular revela també que l'última vegada que va plorar va ser amb la mort del seu "gran amic" i company periodista David Gistau, que l'últim llibre que ha llegit és 'Ebro/Orbe', d'Arcadi Espada, i que la última sèrie a la qual ha estat enganxada és 'Txernòbil'. "Vaig amb retard", ha comentat.





Entre altres confessions, ha reconegut que en entrar en política ha perdut "llibertat" i que quan la deixi aspira a dedicar-se a l'escriptura, i no es 'mulla' quan li pregunten de qui es fia menys, si d'un polític o d'un periodista. "He estat i, d'alguna manera, sóc les dues coses", ha dit.





Finalment, i davant la pregunta de què pensaria la Cayetana de fa deu anys si el veiés ara, Álvarez de Toledo ha respost: "Home, has tornat a la política?".