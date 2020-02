Feijóo: "No seré ostatge de cap partit, ni tan sols del meu"

El president de la Xunta i de l'PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, s'ha presentat aquest dissabte com un candidat "lliure" per optar a la reelecció en els comicis autonòmics del pròxim 5 d'abril i ha advertit: "No seré ostatge de cap partit, ni tan sols de el meu, perquè sóc servidor de tots els gallecs".





Davant d'un Auditori Mar de Vigo abarrotat per a la seva proclamació oficial com a candidat pel Partit Popular, Feijóo s'ha reivindicat com "un candidat lliure" que aspira a "tornar a ser un president lliure" que s'obligui "només amb els gallecs, res més".





Després de dies d'apel·lacions directes des de la gestora de Ciutadans per concórrer als comicis de forma conjunta, el líder dels populars gallecs ha descartat dirigir "cap bloc de partits".





Així, amb el compromís de "donar estabilitat" i "representar l'entesa" entre gallecs, s'ha situat davant a una oposició "multipartita" que fomenta la "divisió".





Amb aquest multitudinari acte al 'hall' de l'Auditori Mar de Vigo, en què també han intervingut la delegada de la Xunta a la ciutat, Corina Porro, i el líder del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, Feijóo ha llançat el seu precampanya sota la màxima de 'Galícia é moito. Galícia é todo'.