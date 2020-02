Hi ha 69.264 infectats per coronavirus al món

En l'últim recompte del estat del coronavirus al món elaborat per la Universitat Johns Hopskins d'aquest dissabte s'han pogut confirmar 69.264 infectats pel coronavirus al món.









Del total d'infectats han mort ja 1.669 persones i 9.746 s'han recuperat de la infecció.





EL NOMBRE DE PERSONES INFECTADES I JA LLIURES DE CORONAVIRUS ÉS SUPERIOR A LES MORTS





El continent més afectat per aquesta grip mortal segueix sent l'epicentre de la infecció Àsia mentre es van coneixent nous casos a Europa. L'únic cas de infectat amb el coronavirus a Bèlgica, un ciutadà d'aquest país que havia estat repatriat des de la Xina, va rebre l'alta mèdica a l'quedar lliure de l'COVID-19 i va poder abandonar l'hospital en el qual ha passat la quarantena.





"Dues anàlisis negatives, divendres i dissabte, mostren que ja no té càrrega viral. Per tant, ja no està infectat ni pot contagiar [el coronavirus]", va dir un portaveu de el Servei Federal públic de salut a l'agència Belga.







Altres 35 que van arribar a França també des del focus a la Xina de l'epidèmia el 9 de febrer després de fer una escala a Londres hauran de continuar confinades en unes instal·lacions dels bombers a la ciutat d'Aix-en-Provence fins al dia 23. Aquestes persones van començar a sortir des de primera hora el complex de Carry-le-Rouet, banyat pel Mediterrani, amb un document que certifica que estan lliures de l'coronavirus COVID-19 després de 14 dies de quarantena.





LA VACUNA PODRIA ESTAR ENLLESTIDA D'AQUÍ A 18 MESOS SEGONS L'OMS





Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va donar una conferència de premsa des de Ginebra on al voltant de 300 experts de tot el món busquen contenir a l'coronavirus. "Renta't les mans, mantingues la distància d'algú que esternudi o tussi, quan esternudis cobreix la boca, ens cal invertir en frenar aquest brot", va assegurar Ghebreyesus. Segons els experts hauria la possibilitat de tenir una vacuna en 18 mesos.













