L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, treu pit en una entrevista a 'La Vanguardia' després de la suspensió del Mobile World Congress per l'amenaça del coronavirus. La primera edil de la capital catalana sosté que "Barcelona ha de tenir orgull i amor propi perquè és una gran ciutat que no depèn només d'un benvingut Mister Marshall".





Així mateix, Colau argumenta que el congrés tecnològic ha estat el trofeu de caça major entre dues superpotències. Per a l'alcaldessa, una "guerra comercial de caràcter tecnològic entre els Estats Units i la Xina" ha estat el detonant de la cancel·lació del Mobile, i no només l'epidèmia vírica: "No s'ha suspès pel coronavirus perquè nosaltres no tenim coronavirus".









Després de decidir suspendre el congrés, GSMA, l'entitat organitzadora, va sol·licitar a les administracions que compartiren aquesta decisió. Però Colau ha explicat que es van negar "per responsabilitat institucional", en considerar que no hi havia motius per a suspendre la cita empresarial.





Segons ella, la continuïtat del MWC en la capital catalana mai s'ha posat en dubte: "Mai han dubtat o qüestionat, encara en situacions més difícils que l'actual, que aquest congrés no haja de celebrar-se a Barcelona".





Per aquest motiu critique com a "reprovables" els posicionaments de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afegint llenya al foc en presentar Madrid com una possible nova seu del congrés.





"Aquesta rivalitat Barcelona-Madrid està molt bé per al futbol, però fora d'ell els vincles entre les dues ciutats són molt fortes, hi ha molt d'intercanvi professional i això ens enriqueix", ha declarat l'alcaldessa, que a més ha demanat una rectificació pública a tots dos polítics del Partit Popular.