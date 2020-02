Asens promet un referèndum d'autodeterminació i un altre sobre la monarquia en els propers deu anys

El president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, considera que hi haurà un referèndum sobre la independència de Catalunya en "aquesta dècada".





En una entrevista d''El Periódico', Asens ha sostingut que seria important reconèixer a Catalunya com a subjecte polític i ha advertit que la relació que hi hagi durant aquesta dècada farà que es produeixi "una demanda més o menys" de la ciutadania catalana.





També ha augurat que el referèndum sobre la independència de Catalunya i un altre sobre la monarquia a nivell estatal arribaran simultàniament: "Quan es donin les condicions per fer un es donaran les condicions per a l'altre".









Preguntat per una reforma del Codi Penal que permeti als líders independentistes sortir de la presó, Asens ha assenyalat que aquesta via no només té com a objectiu "la llibertat dels presos", sinó blindar l'exercici d'un dret fonamental com el de manifestació o protesta.





Creu que aquesta reforma podria ser aprovada en els propers mesos i beneficiar els presos abans de finals d'any, ja que, segons el diputat dels comuns, hi ha voluntat política: "Ens hem de posar d'acord amb el PSOE en la fórmula concreta. Ja sigui com a proposició de llei o de projecte de llei".





Ha sostingut que es tracta de la legislatura del diàleg, negociació i acord i que la posició que hauran de defensar a la taula de diàleg serà la de Govern, no la dels comuns ni la de Unides Podem.





Ha assegurat que l'encaix entre comuns i Podem pateix tensions perquè hi va haver una confluència que no es va fer de forma satisfactòria i ha defensat que l'horitzó ideal seria construir un únic subjecte català com ho va ser al seu dia el PSUC.