El PP, obert a una coalició amb Cs al País Basc

La direcció nacional de el PP ha descartat de nou aquest dilluns una coalició amb Ciutadans a Galícia per entendre que el vot de centre-dreta ja està aglutinat al voltant de les sigles de PP que lidera Alberto Núñez Feijóo, però creu que estan a temps d'aconseguir un acord per concórrer junts al País Basc, han assenyalat fonts de la cúpula del partit.









Precisament aquest dijous el partit taronja ha pujat el to contra el Partit Popular davant la seva negativa a negociar una coalició a Galícia assegurant que porta temps parlant d'Espanya Suma però ara s'estan adonant que era una "proposta fake". La negociació afronta aquesta setmana la seva recta final, ja que el termini per registrar coalicions electorals acaba el dijous al cas de Galícia i el divendres, en el d'Euskadi.





Al PP són optimistes pel que fa a la possibilitat d'arribar a un acord al País Basc. De fet, han recordat que el pacte entre PP, Cs i Vox perquè Juanma Moreno fos investit president de la Junta d'Andalusia es va tancar en l'últim moment i que el mateix va passar en les negociacions per convertir com a alcalde de la capital José Luis Almeida a Madrid o Isabel Díaz Ayuso com a presidenta de la Comunitat de Madrid.





Per això, en el Partit Popular confien que en aquesta recta final s'aconsegueixi un acord per anar junts al País Basc. "Teodoro García Egea és especialista en negociar sempre a última hora", afegeixen fonts de la direcció nacional de Partit Popular.





El mateix Alonso ha dit aquest diumenge, en declaracions als periodistes a Eibar (Guipúscoa), que aquesta setmana "s'ha de dilucidar la possibilitat de formar coalicions" i que la possible coalició amb Cs "encara està incipient". "Hi ha hagut més converses en els mitjans de comunicació que converses reals", va admetre.





El líder de PP, Pablo Casado, ha deixat que Alberto Núñez Feijóo i el president del PP al País Basc, Alfonso Alonso, "plantegin les seves preferències de pacte" amb Ciutadans, que creu que cada territori és diferent i cal analitzar-lo de forma separada.





Feijóo ha expressat la seva opinió de forma clara tant en públic com en privat. Dissabte passat, en la seva proclamació com a candidat a Vigo, es va presentar com un candidat "lliure" per optar a la reelecció i va avisar: "No seré ostatge de cap partit, ni tan sols de el meu, perquè sóc servidor de tots els gallecs" .