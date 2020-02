Malestar entre els treballadors de El Corte Inglés per la supressió de dues pagues anuals

Malestar entre els treballadors de El Corte Inglés. La companyia de grans magatzems ha decidit modificar de forma unilateral la forma de remunerar la seva plantilla, eliminant dues de les 16 pagues anuals que percebien fins ara els empleats.





La proposta de la direcció passa per prorratejar aquestes pagues al llarg de tot l'any, encara que això suposi eliminar la possibilitat de demanar-les per avançat. Actualment, a part de les dotze nòmines mensuals, els treballadors perceben quatre pagues a l'octubre, abril, juliol i desembre.





La intenció de El Corte Inglés és suprimir les dues primeres amb caràcter immediat. Aquesta mesura suposa la fi d'una política de pagaments històrica a la casa, la qual cosa està generant inquietud entre els prop de 76.000 treballadors.









Encara que l'empresa s'escuda en la seva voluntat de modernitzar la forma de remuneració, els sindicats han rebut amb malestar aquesta iniciativa. Aquests consideren que pot tractar-se d'un primer pas per rebaixar la massa salarial del pressupost, de manera que la taula de negociació convocada el proper dia 25 entre companyia i sindicats serà menys pacífica del que s'esperava.





Els canvis interns en la firma espanyola arriben quan la propietat encara segueix enfangada en els tribunals per l'herència d'Isidoro Álvarez, anterior president de El Corte Inglés. A principis de febrer, diversos familiars van presentar una demanda davant la Fiscalia Anticorrupció de l'Audiència Nacional per la suposada desaparició de 5 milions d'euros de part de l'herència en favor de Maria Antònia Álvarez, mare de Dimas Gimeno.





En els propers mesos, la direcció haurà de tancar la batalla judicial, així com encarrilar el procés de reorganització interna, per poder encarar un 2020 que es presenta complicat per a les grans empreses espanyoles.