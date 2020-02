Reunió d'urgència entre Casado i Arrimadas per tancar les coalicions electorals

La reunió entre el president del Partit Popular, Pablo Casado, i la portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, per parlar de possibles coalicions per a les eleccions autonòmiques a Galícia, País Basc i Catalunya se celebrarà aquest dimarts a la tarda a la Cambra Alta.









En una entrevista a esRadio, Casado ha anunciat que es veuria amb Arrimadasaquesta setmana per intentar arribar a un acord davant les eleccions basques i gallegues del pròxim 5 d'abril, però ha indicat que en el cas de Galícia el PP és "una marca que ja aglutina tot l'electorat de centre-dreta en les seves sigles". Per la seva banda, la formació taronja insisteix que la seva proposta comprèn les tres comunitats autònomes i que el seu objectiu és sumar esforços per fer front a el nacionalisme a les urnes.





Fonts de Cs han confirmat que es produirà una trobada entre els dos polítics després que Arrimadas ho sol·licités aquest dilluns "davant la negativa del PP a concórrer en coalició a les eleccions d'aquest any a Galícia, País Basc i Catalunya". A més, han precisat que la reunió serà aquesta mateixa tarda al Congrés.





Si finalment el PP i la formació taronja decidissin presentar-se junts als comicis gallecs i bascos, haurien de decidir-ho en els pròxims dies, ja que el termini per registrar coalicions electorals acaba el dijous al cas de Galícia i el divendres a Euskadi.