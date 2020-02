Ecologistes demanen prohibir els vols curts i penalitzar els viatgers freqüents més rics

Ecologistes en Acció ha reclamat la reducció del trànsit aeri, eliminant els vols en trajectes curts, penalitzar els viatgers freqüents més rics, fomentar alternatives de transport com el tren i eliminar el que considera un sistema de privilegis al sector aeri, per reduir les emissions de CO2 de l'aviació.









L'ONG ha presentat aquest dimarts el seu informe 'Decreixement de l'aviació: la reducció del transport aeri de manera justa', que analitza l'impacte de l'aviació a nivell global que considera que les emissions de CO2 d'aquest mitjà de transport podrien multiplicar per vuit d'aquí a l'any 2050, ja que assegura que en l'actualitat l'aviació és l'únic mitjà de transport les emissions de gasos d'efecte hivernacle segueixen creixent.





Per això, conclou que l'"única manera" de disminuir l'impacte del sector és reduir de manera significativa el nombre de vols. L'estudi, elaborat per la xarxa internacional Stay Grounded, de la qual forma part Ecologistes en Acció, analitza els efectes ambientals, socials de l'aviació que fins ara no estaven sistematitzats i planteja diverses mesures per reduir el nombre de vols.





L'organització assegura que l'aviació genera entre el 5 i el 8 per cent de les emissions totals de CO2 a nivell mundial encara que el sector assegura "repetidament" que amb prou feines representen el 2 per cent amb les emissions mundials. A més de diòxid de carboni, els avions emeten també altres elements nocius com el metà, ozó, sutge, esteles i nuvolositat induïda, que té un impacte climàtic encara més gran que el CO2.





En concret, Ecologistes en Acció considera necessari mesures com reduir el trànsit aeri, a través de la prohibició de vols de gran proximitat, reduir els vols de curta i mitja distància realitzables amb tren o la moratòria a l'ampliació o construcció d'infraestructures aeroportuàries.





Una altra de les seves propostes passa per eliminar el "sistema de privilegis de l'aviació" que posa en situació de desavantatge altres formes de transport més sostenibles. En aquest sentit, denuncia que els baixos preus dels vols es deuen a les nombroses exempcions fiscals a tot el món i, especialment, a la UE.





Així mateix, exigeix "frenar el tracte de favor a les companyies aèries" a través de la introducció d'un impost al querosè, un IVA igual a el d'altres mitjans de transport, establir un impost a el carboni i crear una taxa als bitllets en funció de la distància recorreguda.





També insta a "penalitzar els viatgers freqüents amb més recursos" perquè asseguren que l'aviació és "un mitjà elitista", ja que menys del 10 per cent de la població mundial ha agafat alguna vegada recursos. No obstant això, les emissions generades són sofertes pel conjunt de la planeta.