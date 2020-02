El Govern central recorre la censura parental a Múrcia

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha presentat aquest dimarts un recurs per la via contenciosa administrativa contra el 'pin parental' implantat en els centres educatius de la Regió de Múrcia a principis de curs, i ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de Múrcia (TSJM) la seva suspensió cautelar "amb caràcter d'urgència".









El recurs, presentat per l'Advocacia de l'Estat, arriba un dia després de finalitzar el termini del requeriment que el Ministeri dirigit per Isabel Celaá va remetre el passat 17 de gener a la Conselleria d'Educació i Cultura de Múrcia, instant a retirar de les instruccions d'inici de curs aquesta mesura que permet als pares vetar l'assistència dels seus fills a activitats complementàries en els seus centres educatius.





El recurs del Govern impugna dues instruccions a centres docents de la Conselleria d'Educació i Cultura de 29 d'agost de 2019. En elles, s'establia que es donés "coneixement a les famílies" de "les activitats complementàries de les programacions docents que formen part de la proposta curricular" i són impartides per personal aliè al centre educatiu, "a fi de que puguin manifestar la seva conformitat o disconformitat amb la participació dels seus fills menors en aquestes activitats".





A més del recurs s'ha presentat una peça cautelar separada que, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, s'ha de resoldre en menys de 15 dies. Per tant, en dues setmanes es coneixerà si la TSJM suspèn de manera cautelar el 'pin parental' de Múrcia mentre es resol el recurs contenciós-administratiu.





El Govern de Múrcia, format per Partit Popular i Ciutadans, ha reiterat que només retirarà el 'pin parental' si així ho determinen les instàncies judicials. "Anem a acatar la decisió que prengui el Tribunal Superior de Justícia", ha assegurat aquest dimarts la consellera d'Educació i Cultura de Múrcia, Esperança Bru. A més, ha defensat que el 'pin parental' implantat a la regió està avalat "tant per informes jurídics com de la inspecció d'educació".





"Lamento moltíssim que aquesta sigui la preocupació educativa que hi ha a la nació quan tenim problemes importants sobre abandonament educatiu d'hora o de finançament educatiu", ha dit la consellera Moreno, que espera reunir-se aviat amb Celaá després d'anul·lar, el dia abans, la cita que tenien prevista divendres passat a la seu de el Ministeri a Madrid.