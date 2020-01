El pin parental del "pare estricte"

El filòsof i poeta Gibran ens recorda en un dels seus poemes que: "els teus fills no són els teus fills, són fills i filles de la vida, desitjosa de si mateixa. No vénen de tu, sinó a través de tu, i encara que estiguin amb tu no et pertany. Pots donar-li el teu amor, però no els teus pensaments, doncs ells tenen els seus propis pensaments... perquè la vida no retrocedeix ni s'atura en l'ahir". I acaba aconsellant que "la inclinació de la mà sigui per a la felicitat".





La nostra Constitució també ens recorda que el menor té els seus drets plens des que neix, que som tutors dels menors i que si ens sobrepassem en la tutela podem perdre-la. Els articles 20 i 27 són contraris a la pretensió del "pin parental" ja que el Tribunal Suprem ha deixat ben clar que el sistema educatiu no se subordina al dret de família.





Jo vaig viure en la meva família una educació de "pare estricte". La rigidesa de l'educació que vaig rebre no em va fer millor, sinó que em va fer patir i suportar un jou de què no em vaig alliberar fins que vaig complir la majoria d'edat. No vull això per a ningú. Busco mètodes per educar que afavoreixin el creixement dels valors de solidaritat, ajuda mútua, integritat, ètica i llibertat, com un conjunt de principis que conformin als nens i nenes i els facin créixer en responsabilitat com a ciutadanes i ciutadans d'una societat integradora. Educar no és separar ni imposar.





No es pot separar per sexe, ni per ètnia, ni per condició econòmica, ni per religió, ni ideologia. Separar per qualsevol motiu és socialment inassumible i políticament inadmissible en constitucions democràtiques. El pin parental que ara es vol implantar és una fugida a un passat fosc a què no es pot tornar. Imposar la moral conservadora en l'Educació per la pressió de la política és destruir els avenços de llibertat i democràcia que s'han aconseguit.





És cert que la família juga un paper en la societat, però els neoliberals conservadors han incorporat el mite emocional de la família. A més, li han sumat una visió de l'Estat i dels molt diferents assumptes públics entrellaçant els mites conservadors i els eslògans dels seus continguts morals. Han recreat una figura de pare estricte que desenvolupa sobre la seva família el vel de la ignorància -el pin parental- per conservar una visió patriarcalista de la societat.





Un sistema patriarcalista amb un concepte il·limitat de la propietat privada, amb una visió de l'economia centrada en el principi del benefici, i amb una concepció del món com una cosa que cal conquerir per sobre de totes les coses. És la interpretació divina d'un món a dominar. Sotmetre a la natura com a suposat mandat del progrés. I el negacionisme ecològic té el seu assentament en tot aquest procés.





Però un pare estricte manté la seva família sense respostes. La converteix en una organització reduïda d'opacitat en on s'imposen conductes i relacions d'autoritat i regles: En ella el normal són preguntes sense respostes, i no hi ha respostes a les víctimes del sistema, ni sobre la vida sexual i el seu desenvolupament "natural". En ella no es pot parlar de la iniciació del sexe adolescent, ni de preservatius; la discriminació positiva està mal vista. I s'abomina de la visió de l'ecologisme, el feminisme i les polítiques socials, així com de la política fiscal: s'inculca que com menys millor.





Les paraules signifiquen coses, ens diu Limhaugh, però el seu significat no sempre és el mateix. La paraula "llibertat" aplicada al gènere no significa el mateix per a un progressista que per a un neoliberal. I més encara, quan ens aproximem a l'exercici de la dona al seu dret a tenir o no tenir descendència. La paraula llibertat en el lèxic conservador vol dir una cosa i en els ultres s'utilitza com una negació. Quan parlem de drets humans, seguretat, opressió, diversitat, sexualitat, migració, benestar, ecologia, biodiversitat, contaminació i llarg etcètera, estem davant visions de món diferents.





La descripció d'aquestes visions ens portarà a escenaris diferents, i la missió dels educadors és explicar-los. Els bons educadors obren horitzons; els que eduquen des de la seva doctrina, fan adeptes. Ens sobren sacerdotesses de la moral estricta familiar i tants pares estrictes que ens imposen les regles sagrades del patriarcalisme. Busquem processos de pensament que enriqueixin i ens treguin del discurs trist, que generin una relació entre la política, l'ètica i la moral pública que condueixin a noves formes del discurs polític.





Jo desitjo que es parli de llibertat i igualtat i no de models morals estrictes. Des d'una idea del món creativa i innovadora en la qual la justícia social s'incorpori al pensament i la conducta ordinària es visqui en un món de realitats entre iguals. Fugim dels rituals de purificació. Fugim dels dilemes; que ningú pretengui sortir-se amb la seva i faci pagar a la resta. La sortida que la Filosofia ens recomana és ensenyar que hi ha diferents punts de vista sobre la realitat i donar a conèixer les diferències entre ells.





En el sistema educatiu es poden aprendre amb facilitat les causalitats directes de les molt diferents formes de vida i comportaments. No obstant això, explicar causalitats sistèmiques i complexes d'una manera concisa és més complicat. Unes s'entenen de manera intuïtiva; les altres cal ensenyar-les i explicar-les molt bé perquè tothom comprengui la veritat i els efectes. I això passa amb la personalitat de l'ésser humà, les seves visions sobre el futur de la societat, la forma de viure la sexualitat sense traves, el sistema econòmic o la visió de l'ecosistema. Si no expliquem la igualtat social, de gènere i de les nacions no sabrem per què no hem d'alinear-nos amb qui defensa que els homes estan per sobre de les dones, una nació per sobre d'una altra, o que una raça és superior a una altra. El món no és un trencaclosques si les preguntes bàsiques les responem al seu temps.