L'economia del PIB ja no serveix

Kate Raworth, professora de la Universitat d'Oxford, afirma que el Producte Interior Brut (PIB) és un indicador que queda en segon pla si es vol pensar en l'Economia del futur. És un indicador més, però ha perdut la seva força interpretativa, de manera que ha arribat el moment de dir a polítics neoliberals, socialdemòcrates o de tots dos extrems que els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) -representats per aquest doble anell multicolor que es posen en la solapament no són un adorn que s'hagi inventat les Nacions Unides (ONU), sinó una forma senzilla de proposar que pensem en la societat i la seva Economia per a aquest segle XXI.













Per això, suggereixo prudència a alguns polítics que he vist saltar d'alegria quan el seu Regió aconseguia una pujada del PIB per sobre de la mitjana o es posava al capdavant: això representa una idea quantitativa de la seva producció, però no mesura com es redistribueix ni la contaminació ocasionada. Per exemple, ens resulta una visió passada de moda i gens innovadora del futur que busquem l'afirmació el conseller de Presidència i Hisenda de la Regió de Múrcia, Javier Celdrán, respecte al fet que les dades sobre el PIB de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) evidenciarien que la nostra Regió "ha generat un escenari de major dinamisme i estabilitat econòmica, superant la mitjana nacional i posant-nos entre les comunitats de referència".





Portem més de setanta anys obsessionats pel PIB, quan ja l'ONU i altres organismes internacionals fa temps que van començar a mesurar el creixement amb altres indicadors com el de Felicitat Interior Bruta (FIB) i l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) que avaluen salut , esperança de vida, educació, desigualtat, gènere, medi ambient i també el nivell de vida, o els Indicadors d'Excel·lència del Banc Mundial. La fixació amb el PIB no és casual, sinó que s'ha utilitzat com la millor màscara per justificar desigualtats extremes de renda i riquesa. Imposa l'obsessió per créixer a costa del que sigui: no importen les persones ni el medi ambient. La Humanitat s'ha rendit durant més de setanta anys i ha adorat la tríada del PIB, un déu del progrés per a l'u per cent dels rics del Planeta.





Si volem abordar amb serietat els Objectius per al 2030 haurem de buscar altres referències. Els nous reptes que plantegen són molt més ambiciosos i es regeixen per una cosa tan senzilla com oblidat: que es respectin els drets humans de totes les persones, sense distinció de raça i sexe, i altres addicionals que estan recollits en els disset eixos dels ODS , perquè s'estableixi que totes les persones i mitjans de producció del Planeta són generadors de vida, mai de destrucció. Per això els ODS tenen molt present el nivell local, els municipis, on es viu i s'inicia el desenvolupament d'un espai segur i just per a tots i totes.





Un altre pas essencial a fer per avançar és trencar certes determinacions que han trencat l'equilibri en els mercats: són les posicions neoliberals i les pressions dels lobbies, que han estat i són cada dia més nefastes. Estan minant, amb el seu poder sobre els Mitjans, a l'Estat, al presentar a les administracions públiques com incompetents i incapaços, i a les grans corporacions i consultores que representen com les que poden i han de desenvolupar i dur a terme els plans de reconstrucció finançats per les ajudes de la Unió Europea, la gran bossa de cent quaranta mil milions. Quina immens error!





Davant d'aquesta manera de veure l'economia de la cosa pública hem de -si som responsables- impulsar, formular i defensar amb tota la força i els mitjans noves fórmules per a una visió sostenible.





Proposar una organització dels mercats que respongui a les necessitats humanes, no al consumisme. Presentar l'Estat com un mitjà per assolir la col·laboració entre el públic i el privat, amb equilibri i eficiència. I cal definir el paper de les famílies i el poder creatiu de les forces dels comuns, que a dia d'avui estan desaprofitades. La pandèmia ha posat en evidència la necessitat d'una cultura de la col·laboració, i això no s'aconsegueix sense educació a tots els nivells.





Molts intenten mostrar una imatge de la Humanitat com a suma d'individus merament calculadors; el valor donat al PIB és reflex d'un egoisme que ha arrelat en la ment de moltes generacions, a les quals s'ha ensenyat que s'havia de dominar tot, incloent la Naturalesa, sense límits. Per això ara ens falta desenvolupar un sistema que no estigui ancorat en les teories del creixement de segles passats; hem de buscar noves palanques per a un desenvolupament més equilibrat, basat en la innovació i recolzat en un Estat emprenedor, com recomana Mazzucato. Avui necessitem economies que ens facin prosperar, sense l'obsessió de si creixem o no. Perquè la prosperitat amplia la confiança en el sistema i reforça la democràcia, prevenint que la ciutadania es torni cada vegada més agnòstica. Les polítiques financeres i econòmiques addictes al creixement sistemàtic cada vegada seran menys compatibles amb els ODS, i com més aviat comencem a marcar distàncies guanyarem temps.





Entrem a la dècada de la velocitat, de la innovació i d'intel·ligència artificial, i si no tenim clars aquestes prioritats serem atropellats per la piconadora del creixement via PIB. Ampliem la visió de l'Economia, alliberant-la del segrest dels grups de pressió que ens dominen, i podrem iniciar una sortida de la complexa situació en què estem atrapats.





Cal dinamitzar aquestes idees, trobar les fórmules per dur-les a la pràctica i caminar de la mà amb la ciutadania perquè es vagin enriquint, perquè els ODS acaben d'iniciar la seva marxa a peu. Caminant, pensant, debatent, projectant noves realitats trobarem solucions. Exhorto a tots a aquesta gran marxa per una Economia de progrés Per un 2021 de progrés!