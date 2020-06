El poder sensible

La pandèmia Covid-19 s'ha incrementat l'activitat i les relacions de la ciutadania en les xarxes, i la col·laboració és un compromís a l'alça. Promovem debats i fomentem àrees noves com la cibernètica, ens sensibilitzem amb el canvi climàtic i estem desenvolupant un nou poder, un poder virtual des del social, a què podem qualificar com un poder sensible. I el considerem un contrapès necessari enfront de el poder dur que molts -governs i lobbies inclosos- exerceixen amb certa discrecionalitat.





















Aquest poder sensible, que exerceixen ciutadans i ciutadanes en el seu compromís quotidià amb una societat més humanitzada, camina de la mà de la Justícia en la seva més àmplia expressió. I és un factor que pot potenciar l'arribada del Green New Deal: un món compromès per mantenir el planeta net i viu és més important que l'explotació sense límits.





Algun dia aquest poder sensible prendrà una decisió basada en la idea que al món globalitzat tots compartim un destí comú. Tots, a tot arreu, estem exposats als mateixos perills: la destrucció de la biosfera, la proliferació de desastres ecològics i la pèrdua de les ciutats com a espais de convivència. I aquest dia veurem fet realitat aquest esperat Green New Deal: és el repte per a aquesta dècada.





Però avui cal reimaginar el futur -diu Naomi Klein- de la societat post-Covid, perquè sembla estar gestant el predomini de el poder dur dels Estats, en aliança amb les grans empreses tecnològiques. Una mostra d'això seria la pressió per baixar la contribució impositiva, quan és el moment de potenciar la Sanitat pública, l'Educació i la innovació.





El poder dur està intentant controlar les nostres vides a tot el planeta. Ens està oferint solucions que hem acceptat per afrontar el confinament -el aprenentatge virtual o telesalud- però que no són la millor manera de millorar Sanitat o Educació, ja que van en la línia contrària a incrementar plantilles d'ensenyants, fer grups més reduïts a la educació o potenciar l'Atenció Primària.





Com diu Innerarity, confonem les visions de el futur amb les promeses, que se solen realitzar des de la tirania de el present. El present ens condiciona tant perquè no sabem si viurem el futur, i aquesta incertesa ens fa febles davant el poder dur. Ens costa arribar a acords a llarg termini per pensar en l'Educació de el futur, les pensions, les infraestructures, el medi ambient, les ciutats, o la reforma de l'Administració Pública.





No obstant això, en el que s'està denominant Screen New Deal -el New Deal de la vida a pantalla- els CEO de poder dur ens convencen que els humans som bioperillosos, i que les màquines són el nostre antídot. Volen que l'espai privat es converteixi en el lloc en el qual, a través de la connectivitat digital, tinguem la feina, l'entreteniment, l'escola i la salut. Dicten un futur en el qual cada pas, cada relació, sigui mediatitzada i controlada pels mitjans tecnològics, mantenint-nos en un laboratori permanent i altament rendible sense cap contacte humà.





El poder dur està fent que això ens vagi sonant familiar, i res millor que la Covid-19 per augmentar la por. Hi ha grans plataformes que estan molt compromeses, i xarxes socials sense escrúpols que estan enverinant tots els ambients danyant la nostra salut mental. Aquí hi juga un paper essencial la forma de vida a les nostres ciutats i el comportament dels ciutadans, la cultura i l'educació cívica que es necessita: perquè l'alternativa a una ciutat sensible que lluiti per un futur de convivència compartida és una ciutat plena de sensors i drones que controlin les masses de ciutadans irresponsables, donant un superpoder a el reduït grup d'empreses que a través dels seus lobbies acumulen poder i benefici. Caiem en el parany, ens animen a vèncer a la pandèmia. Però desprotegint la nostra privacitat, i canviant la nostra cultura amb la dubtosa promesa que les tecnologies són la forma de protegir-nos.





Diu Eric Sadin que estem entrant en la silicolonización de les nostres societats, per la qual està competint l'imperi asiàtic i el món occidental a través de la massificació dels procediments, la uberización dels serveis, el mercat electrònic ... S'evidencia la clara aposta d'aquests blocs tecnològics: utilitzar la crisi per assolir la seva transformació. I, de passada, ens venen un futur millor? No: és un futur en el qual els drets laborals o civils no seran un obstacle per als seus interessos. I no són al·lucinacions: al Canadà el Govern ha contractat a Amazon per lliurar material sanitari, oblidant el servei postal. I el Govern australià ha contractat a aquesta mateixa empresa per emmagatzemar les dades del seguiment de la pandèmia.





Hem de fer servir les tecnologies, però dominant-les, i no a l'contrari. Si volem millorar l'educació comencem per contractar més professors i més personal sanitari. D'aquesta manera tindrem millor Educació i una Sanitat a peu d'escola, amb més possibilitats d'educar en salut per prevenir millor les malalties, incloses les mentals.





El que cal és un debat públic entre poders. El poder dur ja té copats els mitjans de comunicació, i enfront d'ell hem de agitar els espais socials, potenciar el poder sensible. Perquè en el que hem d'invertir per sortir d'aquesta crisi és en els éssers humans: ells ens trauran d'aquesta pandèmia, sent les tecnologies només instruments. Avui som nosaltres, els que convivim a les ciutats, els que podem fer que el destí de les futures generacions contempli aquests processos socials, perquè el seu futur no quedi condicionat. Perquè les tecnologies han propiciat una cultura de el present amb un error: ens volen imposar una cultura de l'emergència. Necessitem una transformació, però per crear noves formes de vida.