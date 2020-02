El Regne Unit endureix l'entrada d'immigrants: exigirà parlar anglès i una oferta de treball o estudis

Els immigrants que vulguin acudir a treballar o estudiar a Regne Unit ho tindran més difícil a partir de 2021. Hauran d'acreditar un nivell d'anglès suficient i tindran preferència aquells que tinguin una oferta d'ocupació o acadèmica.





L'Executiu britànic espera aprovar la nova llei d'immigració en els mesos vinents, en la qual no s'inclou la possibilitat de donar permisos de treball a persones "poc qualificades" o per "ocupació temporal".





"Durant massa temps, un sistema migratori distorsionat per la llibertat de moviments europea ha fallat a l'hora de complir amb les necessitats dels britànics. La nostra proposta canviarà tot això", assenyala aquest dimecres 19 de febrer el Govern liderat per Boris Johnson.





"Necessitem canviar el focus de la nostra economia perquè deixi d'assentar-se sobre la mà d'obra barata d'Europa i concentrar-nos, en canvi, a invertir en tecnologia i automoció. Els empleats hauran d'adaptar".





El projecte de llei indica que els ciutadans europeus seran tractats igual que els de la resta de món. La prioritat màxima serà la de donar entrada a "les persones més qualificades i amb més talent", com enginyers, acadèmics o científics.





A més, les ofertes d'ocupació que permetin l'entrada al Regne Unit han de garantir un salari superior a les 25.600 lliures a l'any (30.800 euros).





La ministra d'Interior, Priti Patel, qualifica el nou sistema de control migratori britànic d'"emocionant" i diu que permetrà al país "reprendre el control" de la seva política migratòria "per primera vegada en dècades".





"Això vol dir que tindrem un sistema global que no discriminarà entre els ciutadans europeus i no europeus, i significarà bàsicament que els millors i els més brillants podran venir a Regne Unit i portar aquí el seu talent, que reconeixerem amb un sistema de punts".





El nou sistema migratori contempla un model similar al d'Austràlia, en què els immigrants que vulguin accedir al territori nacional per treballar o estudiar hauran de superar un llindar determinat de punts d'acord amb diferents criteris com el nivell d'anglès, l'oferta de treball o estudis i altres condicions que dependran de la situació del mercat laboral. Hauran de superar els 70 punts per aspirar a sol·licitar un visat d'entrada.





SISTEMA DE PUNTS





Amb el nou sistema, els sol·licitants han de complir requisits que garanteixin un mínim de 70 punts, com parlar bé l'anglès (10 punts), tenir una oferta de treball (20 punts) o, com a mínim, un títol acadèmic de 12è any o superior (20 punts).





L'oferta de treball ha de garantir un salari mínim de 25.600 lliures esterlines (20 punts) o menys, 20.480 lliures esterlines (24.700 euros), per als treballs amb escassetat de mà d'obra, com la infermeria o si els candidats tenen un doctorat.





El Govern accepta normes específiques per a determinats sectors, com la recerca científica o l'agricultura, i avui dia ha quadruplicat el nombre de treballadors temporers autoritzats, de 2.500 a 10.000, que poden ser contractats per les empreses agroalimentàries en un sistema paral·lel.





El nou sistema de punts d'immigració s'aplicarà a principis de 2021, quan finalitzi el període de transició després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, que va ampliar la llibertat de circulació europea fins a finals de desembre.





En l'actualitat, més de tres milions de ciutadans de la UE viuen al Regne Unit, centenars de milers dels quals treballen en sectors com l'agricultura, la salut i els restaurants amb salaris relativament baixos.





Els ocupadors d'aquestes indústries temen una escassetat de treballadors a causa de les normes d'immigració més estrictes. L'Associació d'Atenció Domiciliària del Regne Unit ha qualificat de "irresponsable" la falta de disposicions per als treballadors immigrants mal pagats en les propostes.





"La retallada de l'oferta de professionals en tractament en el marc d'un nou sistema de migració obrirà el camí a més persones que esperen innecessàriament a l'hospital o que queden desateses", diu.





La representant del Partit Laborista, Diane Abbott, assenyala els "defectes" del nou sistema perquè "haurà de tenir tantes exempcions per al servei nacional de salut, per a l'assistència social i per a moltes parts del sector privat que ja no tindrà sentit".





Per als demòcrates liberals, Christine Jardine diu que les propostes estan "basades en la xenofòbia, no en les necessitats socials i econòmiques del nostre país" i va destacar el curt termini de deu mesos perquè les empreses i organismes s'adaptin.