Torra proposa cinc dates alternatives per celebrar la taula de diàleg

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat a una carta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en la qual li ha proposat noves dates per començar la taula de diàleg sobre Catalunya entre governs, en què ha contemplat els dies 21, 23, 26, 27 i 28.









"Lamento que aquest diàleg no hagi començat amb bon peu", escriu Torra a la carta enviada, en la qual li retreu a president Sánchez fer propostes a través dels mitjans de comunicació sense haver-les pactat prèviament, en les seves paraules.





Torra ha exposat que per raons de caràcter personal i privat de la seva agenda no podrà reunir-se el dia 24, com va anunciar Sánchez aquest dimecres.