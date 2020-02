El ministre d'Universitats es suma a la taula de diàleg per la seva "proximitat humana"

El president del grup parlamentari d'Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha confirmat aquest dijous que el ministre d'Universitats, Manuel Castells, estarà a la taula de diàleg amb el govern català.





En una entrevista a la Cadena SER, Asens ha assegurat que el sociòleg "pot aportar un component de proximitat humana" que, a parer seu, és "necessària en aquest tipus de taules".





"És una persona que coneix molt bé el conflicte català. Serà un interlocutor que el Govern de Catalunya va reconèixer fàcilment. Bona notícia, algú d'una capacitat intel·lectual i un prestigi internacional fora de qualsevol dubte", ha destacat Asens.









En aquest sentit, el polític català ha explicat que el titular d'Universitats "fa més bona la taula de diàleg" entre governs aportant "la seva experiència i coneixements". Així, ha destacat la "empatia" de Castells amb el "món" independentista.



"Té els codis, coneix aquest món té complicitats o amistats amb persones que pertanyen a aquest món i aquestes coses faciliten", ha afegit.





"SUPERAR" EL "BALL DE DATES" I DEIXAR DE COSTAT "LES LÍNIES VERMELLES"





En aquest context, Asens també s'ha referit a la negativa del president de la Generalitat, Quim Torra, a reunir-se amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, el dia 24, la data que havia estat proposat per Moncloa.



"Crec que cal superar aquest ball de dates", ha sostingut Asens, que ha demanat "un esforç" per no quedar-se "en els detalls". Així mateix, ha instat les dues parts a "sortir de les zones de confort" i a deixar de banda les "línies vermelles".





Segons la seva opinió, la carta en què Torra proposa cinc noves dates a Sánchez per reunir la taula "té com a remitent als seus votants més que" el Govern espanyol. "És un dels riscos de la taula en aquest període, un període preelectoral", ha lamentat.





Per tot això, Asens ha sostingut que els integrants han de "blindar" la taula dels "interessos" partidistes i ha demanat a Torra que canviï la seva "actitud" i deixi d'"anar per davant" amb les qüestions que generen més "desacord".





Segons el president del grup parlamentari d'Unidas Podemos a la cambra baixa, el líder del Govern català sembla pretendre que "descarrili" el diàleg "com més aviat millor". "Hem d'esquivar aquests obstacles i intentar seure tot i aquestes dificultats", ha tancat.