Soros és una de les principals amenaces per a Espanya, segons el CNI

El magnat nord-americà George Soros seria una de les principals amenaces per a Espanya, segons el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). El magnat americà és propietari d'un gran entramat empresarial, així com de diverses ONG amb les quals hauria intervingut en la vida política i econòmica de diversos països, entre els quals hi ha Espanya, segons el professor de la Universitat Complutense Juan Antonio de Castro.





El seu tracte a través deles seves ONG amb l'independentisme català o la seva presumpta mà en les onades d'immigrants il·legals al sud d'Europa el podrien en la llista de les principals amenaces de la intel·ligència espanyola.





Soros és la 60a persona més rica del món segons la revista 'Forbes'. La seva fortuna -d'uns 8.300 milions de dòlars- deriva diners a associacions que serien responsables de desestabilitzar països com Espanya. Així ho adverteix el professor universitari i doctor en Economia Juan Antonio de Castro, coautor del llibre 'Soros. Rompiendo España'.





De Castro relaciona l'entramat societari de Soros amb la crisi catalana i amb la immigració illegal al sud d'Europa. A través l'Open Society Foundation - a la qual Soros va destinar 18.000 milions de dòlars- el multimilionari d'origen hongarès finança revolucions, causes suposadament humanitàries i moviments que han provocat importants crisis en diversos països.





Per la seva banda, la investigadora italiana Francesca Totolo també s'ha associat a Soros amb la immigració irregular del seu país. Segons ella, més de 40 ONG que es dediquen al rescat d'immigrants serien finançades directament per l'Open Society Foundation de Soros.





Soros també estaria implicat amb associacions que promouen l'independentisme o amb presumptes iniciatives per combatre les fake news i que en realitat les estarien fomentant.

Soros va injectar recursos per fomentar el sentiment independentista a Catalunya, segons assegura de Castro al seu llibre.





Soros està entre les deu primeres amenaces per al CNI. Segons assenyala 'moncloa.com ', el fet que presumptament hagi finançat ONG que faciliten la immigració illegal i que hagi donat suport a l'independentisme català no són els únics punts que han portat al Centre Nacional d'Intel·ligència a vigilar les accions del magnat.





També la batalla contra la desinformació ha portat a Soros a acollir en el seu si a membres de Govern i persones molt representatives d'Espanya, tal com assegura de Castro; especialment a través d'un projecte anomenat Integrity Iniciative, amb el qual es pretén combatre les fake news, però que, segons alguns emails filtrats per Anonymus, no ha fet més que fomentar-les.