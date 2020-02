Euskadi gestionarà la seguretat social el 2021... però l'Estat seguirà pagant les pensions

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha anunciat que la negociació de la competència de presons a Euskadi s'abordarà a partir de juny d'aquest any, quan s'hagin celebrat les eleccions basques del 5 d'abril i constituït el Govern Basc, mentre que al juny de 2021 començarà l'estudi del traspàs de la gestió econòmica de la Seguretat Social, "una vegada que estiguin avançats i engranats" els acords del Pacte de Toledo. Tanmateix, aquest traspàs de competència no inclourà el pagament de les prestacions socials bàsiques, com les pensions, que seguiran a càrrec de l'administració central.





Els Governs central i basc han acordat un calendari per emprendre el traspàs d'una trentena de competències recollides a l'Estatut d'Autonomia basc de 1979, però que encara es troben pendents de transferir, un cronograma en el qual s'inclou la transferència de la gestió de les presons, i l'inici dels estudis per al possible traspàs de la gestió del règim econòmic de la Seguretat Social, els quals hauran d'estar conclosos per a desembre de 2021.









L'acord al voltant d'aquestes transferències s'ha tancat en una reunió celebrada aquest dijous a la seu de la Presidència del Govern Basc, a Vitòria-Gasteiz, en què han participat el Lehendakari, Iñigo Urkullu, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, i el conseller basc de Governança Pública i Autogovern, Josu Erkoreka.





En aquesta trobada s'ha acordat un nou calendari per avançar en el desenvolupament de l'Estatut de Gernika de 1979, després que el programa de transferències acordat l'any passat entre les dues administracions no es pogués executar a causa de les successives convocatòries electorals a l'Estat espanyol.





En concret, Carolina Darias ha plantejat "un calendari realista", a executar durant aquest any 2020 i el proper 2021. La idea és treballar en la gestió dels centres penitenciaris a partir del mes de juny, després d'haver celebrat ja les eleccions autonòmiques basques del 5 d'abril i amb la constitució del nou Govern.





L'última transferència, de la trentena a traspassar, seria la de la gestió econòmica de la Seguretat Social. El Ministeri ha proposat iniciar els estudis al mes de juny de l'any vinent. En aquesta data començarà l'examen de les matèries relacionades amb aquesta transferència.





Segons ha explicat Darias, s'ha triat aquesta data perquè "és una matèria tremendament complexa" i espera que l'anàlisi es realitzi "una vegada estiguin els acords de Toledo avançats i engranats".