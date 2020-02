Experts proposen estratègies per millorar l'accés als fàrmacs oncològics

La investigació en oncologia avança a passos de gegant i cada vegada són més les teràpies específiques i personalitzades disponibles per als diferents tipus de càncer. No obstant això, moltes tenen un cost molt elevat que interfereix a l'hora que el pacient pugui beneficiar-se'n.













Conscients d'aquesta realitat, sota el lideratge del doctor Javier Cortés, director del Programa de Càncer de Mama de l'IOB a Madrid i Barcelona, els principals responsables de l'IOB Institute of Oncology a l'Hospital Quirónsalud Barcelona Josep Tabernero, director mèdic de l'IOB Barcelona; José Manuel Pérez, director de la Unitat d'Assaigs Clínics i membre de la Unitat de càncer de mama de l'IOB Barcelona, i Javier Román, director mèdic assistencial de l'IOB Madrid a l'Hospital Ruber Juan Bravo i Ruber Internacional, han participat en un estudi on proposen diferents estratègies per millorar l'accés als medicaments contra el càncer facilitant que el seu preu sigui més assequible.





L'article, Millora de l'accés global als medicaments contra el càncer, publicat a la revista científica 'A Cancer Journal for Clinicians', suggereix diverses mesures, algunes de les quals poden posar-se en marxa immediatament per pal·liar aquesta situació.





Un exemple d'això és fer estudis clínics basats també en l'eficiència i no només en l'eficàcia. A més, els autors exposen que tots els països haurien de revisar la seva política de regulació de preus i realitzar canvis si cal, però sense oblidar el paper que les grans farmacèutiques poden jugar a l'hora de fer els preus dels seus medicaments més justos i transparents.





El treball analitza diversos factors que impedeixen l'accés als medicaments contra el càncer, amb atenció particular als medicaments essencials contra aquesta malaltia. Fins i tot quan un medicament essencial està inclòs en una llista nacional, poden donar-se diverses circumstàncies que afecten la seva ocupació i l'eficàcia del tractament, com prescripció o ocupació inadequats: manca d'infraestructures per facilitar l'accés a la teràpia en candidats adequats i absència de garanties pel que fa a la qualitat de l'atenció.





Només en el 10% dels països inclosos en l'estudi estaven disponibles tots els medicaments essencials contra el càncer el 2013, i només en el 37% ho estaven un mínim de 20 d'aquests medicaments.





Com a mesures de solució, els investigadors de l'IOB advoquen per la planificació optimitzada de les teràpies contra el càncer per millorar l'accés, reduir els costos i els efectes adversos: més biomarcadors, amb més precisió per a la identificació dels candidats que poden beneficiar-se dels medicaments; millores en l'eficàcia de diversos serveis "aliats" de l'Oncologia com a laboratoris, tècniques d'imatge, cirurgia i radioteràpia, així com inversió en tecnologia i en la formació de personal sanitari.





"Si no es prenen mesures per corregir la situació", prossegueixen els autors de l'article, "les disparitats en l'accés als tractaments i l'atenció de qualitat a persones amb càncer impediran que es compleixin els Objectius de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible a matèria de morts prematures per malalties no transmissibles el 2030 i seguiran morint persones el càncer és tractable".





PREUS





L'espiral dels preus és un altre dels aspectes tractats en l'estudi i els professionals de l'IOB exposen que 96.000 milions de dòlars el 2013 i 133.000 milions de dòlars en 2017 és la factura global dels medicaments contra el càncer, un creixement molt superior a l' augment dels casos. Fins i tot, la diferència entre preus arriba a ser del 92% entre uns països europeus i altres i no guarda correlació amb la situació econòmica dels mateixos. Així mateix, les importacions paral·leles a països on els preus són més elevats creen problemes de subministrament en països on són més barats.





Les limitacions en l'accés a la diagnosi a temps, a un preu assequible i a un tractament eficaç en un marc d'atenció sanitària de màxima qualitat són alguns dels factors que expliquen les disparitats en la supervivència al càncer en diferents països o en diferents àrees geogràfiques d'un mateix país.





A tall d'exemple, la supervivència a cinc anys en càncer de mama és del 90% als Estats Units, davant el 40% a Sud-àfrica i la supervivència a cinc anys en càncer de pulmó és del 33% al Japó, però només del 4% a l'Índia.





Un altre aspecte que es denuncia en l'article és l'absència de registres rigorosos de casos de càncer que arriba al 85% de la població mundial.





Finalment, i com a mesures a llarg termini, els professionals de l'IOB suggereixen la creació d'una agència reguladora mundial, així com un organisme internacional per controlar els preus amb la col·laboració de sistemes sanitaris i fabricants, i l'harmonització de la regulació legal, ètica i financera dels assajos clínics, ja que el termini mitjà d'aprovació en la FDA és de 12,9 mesos i a Europa de 28,4 mesos.