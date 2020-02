Rosa Cañadell dirigeix la gestora de Podem a Catalunya sense Bail fins a l'assemblea de primavera

La secretària de Formació de Podem a Catalunya, Rosa Cañadell, és l'encarregada de dirigir la gestora de la formació fins que l'assemblea de primavera triï nou consell ciutadà i nou secretari general, en substitució de Noelia Bail.









Això passa després que fa unes setmanes 21 membres de la direcció col·legiada catalana sol·licitessin a la direcció estatal la convocatòria d'una nova assemblea ciutadana.





La secretària general sortint de Podem Catalunya, Noelia Bail, s'ha acomiadat dels inscrits en una carta en què reivindica la seva "tercera via" per a una relació amb els comuns que impliqui no dissoldre la marca catalana de el partit a la confluència: "Seguiré treballant per construir un Podem fort ", ha dit.





D'altra banda, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, serà proclamada la candidata de la formació a les eleccions catalanes en ésser l'única que ha aconseguit els avals necessaris, com estava previst en el calendari de les primàries en aquest cas.





La Tercera Assemblea Ciutadana Estatal que celebrarà Podem el 21 de març servirà per reafirmar el lideratge de Pablo Iglesias al front del partit però també per renovar el Consell Ciutadà Estatal (CCE) -el màxim òrgan de direcció- i, previsiblement, per donar entrada a dirigents autonòmics, càrrecs públics i col·laboradors de la formació que han anat guanyant pes en aquests últims tres anys i que no tenien cadira en aquest òrgan.





El partit morat ha publicat aquest dimarts les precandidatures dels aspirants a formar part d'aquest òrgan i, entre d'altres, figuren la portaveu a la Comunitat de Madrid, Isa Serra, el diputat d'En Comú Podem i president de el grup parlamentari d'Unides Podem, Jaume Asens, o el cap de gabinet d'Iglesias a la Vicepresidència segona de Govern, l'ex cap de l'Estat Major de la Defensa Julio Rodríguez.