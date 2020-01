Iglesias està dissenyant una gestora a Catalunya per defenestrar Noelia Bail

La direcció nacional de Podemos està considerant intervindre a Catalunya abans que se celebren les eleccions anticipades. L'objectiu de Pablo Iglesias és defenestrar a l'actual secretària general, Noelia Bail, que desperta recels en la central per la seua proximitat amb l'espai dels comuns.





Segons informa 'Vozpópuli', les alarmes van saltar quan es va presentar en societat el nou partit d'Íñigo Errejón i va atreure l'interès d'alguns quadres de Podemos a Catalunya. Malgrat que Més País no va quallar com a formació, en Podemos no obliden la temptació que van sentir alguns membres de la formació.









A més, l'acostament de Noelia Bail a Gloria Elizo, que ha sigut desplaçada després de l'entrada en l'organització d'Alberto Rodríguez, no va asseure bé en el nucli del secretari general. La persona que podria reemplaçar en el màxim lloc a Bail seria Conchi Abellán, que és bé vista per la direcció.





Podem a Catalunya és actualment un partit que ha perdut pes en favor dels comuns. La formació ha travessat durant els últims anys diverses crisis, com la de les presumptes topinades en 2015 i la sonora dimissió del exsecretari general de la formació, Albano-Dante Fachín.