Delgado: "Haver estat ministra no és una debilitat sinó una fortalesa"

L'exministra de Justícia Dolores Delgado ha defensat aquest dijous aquesta condició durant la seva compareixença davant la Comissió de Justícia, que ha de valorar la seva idoneïtat com a fiscal general de l'Estat, davant de les dures crítiques que ha suscitat la seva elecció pel Govern de Pedro Sánchez. "No és una debilitat sinó una fortalesa", ha manifestat, per insistir que l'actual sistema "preserva l'autonomia i la imparcialitat" del ministeri fiscal.













Delgado ha emprat el seu discurs inicial a la Cambra baixa a defensar amb fermesa el seu 'currículum' de 30 anys com a fiscal de carrera, on es va especialitzar en la lluita contra el narcotràfic i va arribar a ser la coordinadora de Terrorisme a l'Audiència Nacional. S'ha descrit com "funcionària de carrera" i ha destacat l'especial importància de la figura del fiscal en la protecció de les víctimes.





També ha defensat el sistema d'elecció de fiscal general de l'Estat que consagra tant la Constitució com l'Estatut del ministeri fiscal, en el qual participen els tres poders de l'Estat. En aquest punt Delgado ha comparat la legislació espanyola amb la d'altres països europeus o la dels EUA en els que el seu homòleg en el càrrec en directament nomenat pel cap de l'Executiu o forma part d'ell mateix.





A més, ha lamentat que es redueixi la tasca de la Fiscalia a una "injusta sospita contínua" pel fet que el fiscal general sigui nomenat a proposta de Govern i s'ha referit a el principi de jerarquia com una "eina de la unitat d'actació dels fiscals".





Tanmateix, i lluny de pensar en la Fiscalia com un "col·lectiu robòtic" ha manifestat que aquest col·lectiu no realitza la seva tasca "a l'ordre d'un comandament únic", sinó que són "capaços d'assumir les mes complexes responsabilitats" tant davant la societat com davant la pròpia jerarquia interna de la institució, a través dels mecanismes de discrepància amb les ordres dels superiors.