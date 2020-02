Génova creu que el pacte amb Cs a Euskadi no descarrilarà malgrat les reticències del PP basc

La direcció nacional de el Partit Popular considera que l'acord que han assolit PP i Ciutadans al País Basc no corre perill i no va a descarrilar, tot i l'encreuament de retrets de les últimes hores i l'avís del PP basc que és "inassumible "que el partit taronja pretengui ocupar el segon lloc en les llistes de Biscaia i Àlaba, segons han informat fonts populars.





Aquest dimecres, PP i Cs van anunciar un "principi d'acord" per a concórrer en coalició electoral al País Basc en els comicis de el 5 d'abril, després de la reunió que van celebrar el secretari general de PP, Teodoro García Egea, i el secretari de acció Institucional de la gestora de Cs, José María Mirall. El pacte inclou que Alfonso Alonso serà el candidat a lehendakari i les parts van acordar perfilar la candidatura i l'acord programàtic en els pròxims dies.









Aquest dijous Mirall ha anunciat que el seu partit ha pactat amb el PP ocupar el segon lloc de les llistes per Àlaba i per Biscaia en el marc de la coalició. "Per primera vegada, Ciutadans tindrà representants al Parlament basc", ha destacat en roda de premsa al Congrés.





Poc després, el PP basc llançava un missatge al seu compte oficial de Twitter assegurant que és "inassumible" que Ciutadans pretengui ocupar el segon lloc de les llistes per Biscaia i Àlaba a aquests comicis bascos.





El PP al País Basc considera que la pretensió de la formació taronja "no guarda relació amb la realitat de cada partit", ja que Cs no va obtenir cap representant ni en les passats comicis de 2016 a Euskadi ni en les eleccions generals de 20 de novembre de 2019. Tampoc té representants en cap ajuntament.





Fonts populars han confirmat que abans que el PP basc expressés el seu malestar a Twitter han mantingut una conversa telefònica el president del PP basc, Alfonso Alonso, i el secretari general de Partit Popular.





GÈNOVA INTENTA TREURE-LI FERRO





La direcció nacional de el PP ha refusat comentar públicament la polèmica que s'ha creat amb l'encreuament de missatges entre el PP basc i Cs i ha intentat treure ferro a l'assumpte assegurant que estan en plena negociació. A més, han subratllat que informaran quan l'acord estigui tancat, inclòs el programa amb el qual concorreran als comicis.





A més, des de la cúpula popular descarten que aquest acord entre PP i Cs per anar junts a les eleccions basques pugui descarrilar. Segons insisteixen, estan en el marc d'una negociació i cada part defensa "la seva", han indicat aquestes fonts.





El PP d'Euskadi té, en l'actualitat, nou parlamentaris, onze junters, 55 regidors, i una diputada al Congrés. En les eleccions de 2016, els populars van obtenir 107.771 vots (10,18%), enfront dels 21.277 obtinguts pel partit taronja (2,03%).