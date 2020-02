Felipe González, sobre Maduro: "Si algú diu que és una oferta alternativa em tiro un tret"

L'expresident del Govern central Felipe González ha carregat contra el règim veneçolà de Nicolás Maduro perquè, al seu parer, no constitueix una opció a l'economia de mercat que regeix en regions com Europa. "Si algú diu que és una oferta alternativa em tiro un tret a l'alba", ha subratllat.









Així ho ha expressat en una conversa de la sèrie 'Memòria de futur', difosa aquest divendres a la Fundació que porta el seu nom i en la qual Felipe González conversa amb el director general de la Fundació Botín, Íñigo Sáenz de Miera, sobre el futur d'Amèrica Llatina.





Precisament Sáenz de Miera pregunta a González per si veu alguna oferta diferent a l'economia de mercat i al capitalisme, al que l'expresident del Govern central respon assegurant que Maduro no ofereix alternativa a aquest sistema.





Aquest debat entre els dos sorgeix després que González afirmés que la democràcia liberal temia que hi hagués una oferta que fos completament diferent de la que era la comunista. "Ara no té una oferta completament diferent", ha reiterat.





González tampoc considera que el règim a la Xina sigui comunista, sinó que és un "mandarinat xinès" de què hi ha "certa fascinació". Ha recordat que durant una conversa amb un dirigent d'aquest país, li va assegurar que "el color de el gat no importa a la gent, sinó el que li importa és que caci ratolins".





D'aquesta manera, González ha criticat el "tirà" Nicolás Maduro. Precisament l'expresident de el Govern va dir aquest dijous que Joan Guaidó és l'"únic representant legitimat democràticament" com a president de Veneçuela.





A més, va afirmar que la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, no hauria d'haver passat per Espanya, després de la polèmica reunió amb el ministre de Transport, José Luis Ábalos.





D'altra banda, Felipe González espera que Donald Trump i Boris Johnson, als quals ha qualificat de "cérvols", no es carreguin la democràcia i les institucions "prevalguin". "Mai culpin la democràcia de l'estupidesa dels nostres representants", ha reivindicat.





Amb tot, ha carregat contra Trump durant aquestes converses i ha ironitzat demanant a el dirigent americà que es torni a presentar a les eleccions i els nord-americans el tornin a triar "perquè en quatre anys no li ha donat temps a destrossar els EUA ni la resta del món".





"No tinc la saviesa de Trump de concentrar en un tuit una immensa ximpleria", ha criticat González acusant el líder nord-americà de mentir, de ser un "mal educat" i de ser un "neci que no sap que ell no sap": "Aquest és el pitjor dels necis".