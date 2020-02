El nou cap de petrolis de Veneçuela és "un capo de les droga" buscat pels EUA

El seu cap val 10 milions de dòlars. Tareck El Aissami, encapçala la llista dels més buscats per la justícia de EUA per narcotràfic , i no obstant això, Nicolás Maduro ho acaba de designar com a cap de Petrolis de Veneçuela, PDVSA, el que ha despertat fortes crítiques en el pla intern i internacional .









Després de les sancions que va imposar el Departament de Tresor dels Estats Units a l'empresa russa Rosneft que dirigeix les operacions de la petroliera veneçolana en els EUA, el règim de Maduro s'ha vist en la necessitat de prendre mesures en la seva principal indústria d'exportació.





"Declaro l'emergència energètica de la indústria d'hidrocarburs fins d'adoptar les mesures urgents i necessàries per a garantir la seguretat energètica nacional i protegir la indústria de l'agressió imperialista", ha anunciat Maduro en un acte amb els treballadors petroliers.





El Aissami també és el vicepresident econòmic. I el seu nomenament és per a coordinar una comissió integrada per l'ex ministre de Petroli Asdrúbal Chávez, Manuel Quevedo, el ministre Vladimir Padrí López i el general Remigio Ceballos, membres de l'alt comandament militar.





I el primer que va fer el nou cap de l'estatal petroliera va ser ordenar als gerents perquè posessin els seus càrrecs a la disposició, després de rebre les instruccions de Maduro que ha precisat que la comissió de reestructuració "tindrà tot el poder per iniciar el procés de canvi, transformacions i defensa integral de tota la indústria petroliera ".





És com lliurar les joies de l'àvia. "Estic posant tot el poder de l'Estat i de la nació per entrar-li a PDVSA amb tot (...) els estic donant el poder, perquè vostès dirigeixin i condueixin la indústria petroliera cap a un nou model de gestió socialista del segle XXI", va afegir.





La instància també estarà integrada pel ministre de Defensa, Vladimir Padrí, i Remigio Ceballos, perquè sumin "tot el poder" de la Força Armada Nacional Bolivariana i "a més de garantir la seguretat de totes les instal·lacions amb un pla nou".





Maduro no ha de tenir ningú més de confiança per ocupar la presidència de PDVSA. El que ha fet és un reciclatge dels pocs ministres del seu gabinet que li han jurat lleialtat. "Ningú ha volgut encapçalar la petroliera per les sancions", vam saber de diverses fonts.













La producció de l'estatal PDVSA, que és el principal motor econòmic de país, ha patit una abrupta caiguda de 3 milions a 700 mil barrils diaris en els 7 anys que porta Maduro a el front de govern. I des de fa 20 anys el règim chavista l'ha convertit en la caixa per finançar la revolució, la corrupció a polítics i governs estrangers.





Però la polèmica designació ha causat malestar al govern de Donald Trump. Michael Kozak, portaveu del Departament d'Estat dels Estats Units, ha criticat que Maduro hagi nomenat a Tareck El Aissami com a líder d'un procés de reestructuració de PDVSA.





«Posar a Tareck El Aissami , un dels més buscats de la justícia nord-americana, a l'capdavant de la reestructuració de la indústria petroliera de Veneçuela, és com posar a un pirata a càrrec de les forces navals nacionals», va comparar Kozak.





El Aissami té una ordre de captura internacional des d'agost del 2019 emesa pel Servei d'Immigració i Control de Duanes nord-americà (ICE). Figura entre els deu homes més buscats per narcotràfic amb una recompensa de 10 milions de dòlars a qui ofereixi informació sobre el seu parador.





El Aissami és un advocat criminòleg de 45 anys, d'origen sirià i libanès, nascut a Mèrida, estat andí. S'autodenomina militant radical del governant Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV).





Entre gener de 2017 i juny de 2018 va ser vicepresident del règim de Maduro i, per tant, primer en la cadena de successió. I abans va ser governador d'Aragua, estat central, conegut pels seus alts índexs delictius i de violència.





El Aissami és un polític radical i extrem. En les seves poques aparicions públiques s'ha expressat amb paraules que desqualifiquen als opositors als que considera com a presumptes "enemics imperialistes", en referència als Estats Units. Ha qualificat els detractors del chavisme com "dreta terrorista criminal" i "burgesia apàtrida".





Estats Units va incloure en 2017 a El Aissami en la seva llista de capos del mercat de drogues, coneguda com Llista Clinton, promulgada el 1999 per bloquejar les activitats d'empreses i persones acusades de rentat d'actius i de vincles amb aquesta branca criminal.





El Departament del Tresor el va denunciar per "facilitar carregaments de narcòtics des de Veneçuela, incloent control d'avions que van sortir d'una base aèria militar i rutes de drogues mitjançant els ports a Veneçuela", quan en el 2008 Tareck El Aissami era ministre d'Interior i Justícia .





L'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Tresor, OFAC, el va acusar d'usar els seus càrrecs polítics per "supervisar o tenir propietat parcial" de carregaments de narcòtics de més de 1.000 quilos, "en múltiples ocasions", entre Mèxic i els Estats Units com a destinacions finals.





També està vinculat amb el Cartell dels Sols , una organització narcotraficant dirigida per militars veneçolans, que està associada amb PDVSA i l'esposa de Maduro, Cilia Flores, a causa dels vincles del seu fill Walter Jacobo Gavidia i els seus dos nebots amb el narcotràfic, segons ressenya un informe de la fundació Insight Crime.





Per això «es necessita més pressió internacional per alliberar el poble veneçolà de l'narcoEstat de Maduro», va sentenciar Kozak.