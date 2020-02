Unidas Podemos adapta el seu codi ètic a les necessitats de la seva cúpula

Unidas Podemos modificarà els seus reglaments interns per adaptar-los a aquesta nova fase com a força de Govern a Vista Alegre III, el proper 21 de març, precisament per simbolitzar aquest canvi d'etapa.













Un dels canvis previstos en els estatuts té a veure amb suprimir la limitació per a l'exercici de més d'una funció pública, que ja fan de "facto" els ministres i secretaris d'Estat de Podem, que no van renunciar a la seva acta. Un canvi de criteri que facilitarà posar a la carta del que decideixi la cúpula que li és més favorable i en aquesta ocasió, si abans defensaven, "una persona, un càrrec", ara defensen que per formar part de l'executiu, el més habitual és ser triat prèviament com a diputat en unes eleccions.



Actualment, segons els Estatuts, que ningú aplica, els càrrecs de dedicació intensiva en Podem estan restringits a un màxim de dos, un intern i un altre extern. El punt 11.b del codi ètic obliga tots els càrrecs públics a acceptar "la limitació per a l'exercici de més d'una funció pública o de més d'un càrrec intern de Podem, llevat d'aquelles funcions vinculades a la seva condició de càrrec institucional o orgànic o responsabilitats locals sense retribució".



Però estirant la norma la limitació suposadament s'ha mantingut però amb un afegitó afegida que diu que "hi ha llocs que necessàriament impliquen tenir un altre".



Els diputats de Unidas Podemos al Govern, sigui dirigint ministeris o secretaries d'Estat, han decidit blindar mantenint la seva acta, mentre s'estudia la seva viabilitat, fins a valorar fins a quin punt és operatiu mantenir les atribucions en el Govern i les de Congrés. La decisió es justifica també per prudència i a l'espera que es confirmi la correcta coordinació del nou Govern conjunt.



Mentrestant, la majoria dels ministres del PSOE van renunciar en bloc a la seva acta en considerar que amb majories tan justes al Congrés no pot haver-hi votacions pendents d'un viatge ministerial ni sessions en comissió amb baixa de diputats perquè estan a l'Executiu.



LA CÚPULA MORADA APLICA LA LLEI DE L'EMBUT INTERNA I EXTERNA



En Podem, la conservació de l'acta estava generant mar de fons intern. Encara que ningú ha fet el pas de portar aquest assumpte al comitè de garanties, hi ha candidats que no van entrar al Congrés que adverteixen en privat que amb les tasques de govern i de diputats dels alts càrrecs de Podem -Esglésies, Montero, Ione Belarra o Noelia Vera- podrien desatendre les seves províncies, a més de deixar en mínims un grup parlamentari ja de per si minvat.

















Els crítics no accepten l'argument de mantenir l'acta i que blinda el nucli dur de Unidas Podemos davant d'una eventual ruptura de Govern de coalició per part de Pedro Sánchez, perquè consideren que la ruptura de Govern de coalició aboca Sánchez a eleccions, perquè ni PP ni Vox ho anaven a sostenir. Si algun d'aquests fes el pas de portar el doble càrrec el comitè de garanties de Podem, el partit, creuen els crítics, es veuria en un embolic, tot i que repassant l'hemeroteca, la cúpula, s'ha desfet Comitès de Garanties i lloc de 'òrgans' polítics territorials en menys que "canta un gall" i a conveniència.



El fet d'estar en un Govern xoca també en l'àmbit estatutari amb què hi hagi determinats càrrecs públics, com és el cas d'alguns directors generals, que no militin en el partit, per la qual cosa no haurien d'acollir-se al codi ètic com la resta de representants de Podem.



El mandat actual d'Esglésies al capdavant de Unidas Podemos no finalitzava fins a febrer de 20201, però l'avançament s'ha justificat precisament per la necessitat d'adaptar l'organització a aquesta nova etapa en el govern de coalició, asseveren els fidels pablistes.