La Llei de violència sexual anirà al Consell de Ministres del 3 de març

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha anunciat aquest dilluns que presentarà al Consell de Ministres l'avantprojecte de la Llei integral per la protecció de la llibertat sexual i contra les violències sexuals, que contempla la creació de centres de crisi 24 hores per atendre les víctimes d'aquest tipus de violència.









En declaracions als periodistes abans de comparèixer davant la Comissió d'Igualtat de Congrés, la ministra ha assegurat que el dimarts 3 de març que portarà el text i, a partir d'aquest moment, "s'iniciarà el tràmit". Abans de remetre al Congrés, l'avantprojecte haurà de passar per diferents òrgans consultius i tornar al Consell de Ministres per aprovar-la ja com a projecte de llei.





La finalitat d'aquesta futura llei, segons ha assenyalat Montero, "és prevenir, detectar, sancionar i eradicar les violències sexuals així com protegir i reparar les víctimes de les mateixes, tant en l'àmbit públic com en el privat". Tal com ha remarcat, el 13,7% de les dones majors de 15 anys ha patit violència sexual al llarg de la seva vida.





Montero ha destacat que un altre dels objectius de la norma és "prestar assistència a les víctimes", el que suposarà la implantació d'"una xarxa de serveis d'informació i assistència integral especialitzada en base a estàndards de disponibilitat, accessibilitat i qualitat". Segons ha precisat, això inclourà centres de crisi 24 hores, "la implantació progressiva serà essencial per a la recuperació de les víctimes".





La proposta d'Igualtat en el marc d'aquesta Llei també estableix la creació d'un sistema de recollida de dades basades en estudis de prevalença i dades procedents dels recursos d'atenció a les dones.