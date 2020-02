González avisa que amb "suports oportunistes" el Govern central no pot emprendre les reformes que necessita Espanya

L'expresident de Govern central Felipe González ha exposat avui la necessitat de consensos al temps que ha advertit el Govern cemtrañ que no es poden fer les reformes que necessita Espanya amb els suports "oportunistes" que té, que també ha qualificat d'"estranyes geometries variables" .









Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció en una conferència a l'Assemblea General de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) 2020. Allà ha precisat que "un Govern d'escasses minories amb suports externs, que són diguem oportunistes", ha de saber que "aquest país necessita reformes estructurals que no es poden fer amb aquestes estranyes geometries variables que no es posen d'acord amb els desafiaments que necessita".





Al seu entendre, cal "establir les bases i aviat" a través del "diàleg i el consens" per "tornar a donar previsibilitat a Espanya en les pròximes dècades, si no, els problemes econòmics que s'agreugen per la incertesa política no els podrem enfrontar amb serietat", ha advertit.





L'expresident socialista ha expressat també la seva preocupació per les "desqualificacions" i "enfrontaments gairebé sense fonament" que enterboleixen el debat polític i ha instat a abandonar "posicions irredemptistes" que "menyspreen la convivència democràtica". "Em repugnen de la mateixa manera l'autoritarisme d'esquerres que de dretes i sempre estaré al davant d'aquesta pèrdua del meu espai de llibertat i de desenvolupament de les meves idees", ha sentenciat.







En aquest sentit, ha advertit que "si alguns pretenen tenir tota la raó i que els altres no tinguem cap, no tornarem a canalitzar el nostre futur en la gran 'polis' de tots per donar-nos seguretat i previsibilitat en els pròxims 30 anys". I això que al seu entendre, "el normal" a Espanya és "la incertesa i la fragilitat institucional" i l'"anormal" han estat els 35 anys d'estabilitat i previsibilitat que hi va haver, ha assegurat.





Durant la seva intervenció, l'expresident ha lamentat "la quantitat de gent que menysprea la convivència democràtica, l'única en el marc de la Constitució i els Estatuts d'Autonomia i l'ordenament jurídic", al temps que ha demanat als qui no els agradi que "el canviïn, però respectant les regles de joc, no saltant-se les regles de joc".





Al seu torn, ha afegit: "Jo no reparto carnets de constitucionalista a ningú, entre d'altres perquè sóc dels pocs que queden quan es va pactar la Constitució", ha recordat. "I si és possible que es millori però que no es menyspreï", ha remarcat.





L'expresident del Govern central s'ha referit així a la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per defensar que "la dignificació de la feina" no passa únicament per defensar l'augment dels ingressos salarials, sinó que també cal "preocupar-se per la productivitat d'hora ocupada i persona de treball, i la competitivitat. Si no, no és possible que la redistribució de l'ingrés funcioni de manera sostenible", ha assegurat.









També en matèria de redistribució i sostenibilitat, González ha posat el focus en el "problema" de camp, on els productes més clàssics de l'agricultura i la ramaderia tenen un preu nominal semblant al dels anys 80 o 2000 i part del que està passant té a veure amb "si la política agrària comuna (PAC) es va a mantenir o no".





En tot cas, l'expresident ha instat a "compartir la sobirania amb la resta de països europeus, que no vol dir cedir-la". Per a González, és una "vergonya" quan "els polítics diuen que Brussel·les imposa, Brussel·les som tots", ha puntualitzat, per argumentar que la capacitat de fer front als desafiaments a través del pressupost és compartida.





El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha intervingut després de González, de qui ha dit que amb ell "es pot estar d'acord o no, però no escoltar-lo atentament és mostra de poca intel·ligència".





El cap del Consell ha reivindicat la "tan necessària" tasca d'AVE com "revulsiu" en la conscienciació de qüestions que afecten la societat valenciana, encara amb molts reptes per davant. Per aquest motiu, la Comunitat no pot "romandre callada" davant la "injustícia" d'"infrafinançament, el deute històric o la manca d'inversió", ha dit.





En aquest punt, Puig ha volgut deixar clar que "no és una qüestió d'identitat" sinó que "és qüestió d'articular Espanya des de l'equitat, ha d'haver una redistribució raonable dels recursos i després intentar que no tot passi per Madrid o pel diàleg Madrid-Catalunya. Hi ha molta Espanya que no està en aquesta dialèctica", ha sentenciat.