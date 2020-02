Alfonso Alonso dimiteix per la falta de "confiança" de Casado

Alfonso Alonso ha anunciat aquest dilluns la seva dimissió com a president del PP basc en constatar la manca "confiança" de la direcció nacional del seu partit, el que considera que li fa "impossible seguir ostentant la seva responsabilitat com a president dels populars bascos, si bé ha advertit que si compta amb "el suport" de la formació a Euskadi.













Després de la reunió de la Junta Directiva del PP basc celebrada a Vitòria, Alonso ha donat a conèixer la seva decisió als mitjans de comunicació, després que aquest passat diumenge es conegués la decisió de el president del seu partit, Pablo Casado, que sigui Carlos Iturgaiz i no ell el candidat a lehendakari en les eleccions autonòmiques del pròxim 5 d'abril.





La reunió s'havia convocat inicialment per analitzar l'acord signat a Madrid entre el PP i Ciutadans de cara a concórrer en coalició a les eleccions basques del 5 d'abril, un pacte que va provocar les diferències entre el PP nacional i la formació a Euskadi.





Segons ha avançat, després de la seva dimissió, la secretària general del PP basc, Amaya Fernández, prendrà "temporalment les regnes de el partit" que ha recordat que el pròxim 5 d'abril es "s'enfronta" a les eleccions autonòmiques basques.





Alonso ha explicat que ha pres aquesta decisió no perquè no compti amb el suport dels seus companys del PP basc que aquest dilluns li han traslladat "paraules d'afecte i afecte". "Sé que tinc el seu suport i suport però no conte amb la confiança de la direcció nacional de el partit", ha explicat, abans d'assenyalar que aquesta situació fa "impossible seguir ostentant" la presidència del PP basc.