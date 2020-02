Nissan obre la porta a reduir més la producció a Barcelona sense descartar el tancament

Nissan continua revisant la seva estratègia de negoci a Europa, i més concretament a la seva planta de Barcelona, avançant que "en els pròxims mesos" la companyia podria dur a terme futures decisions que afectin a aquesta fàbrica.









Així ho ha assegurat el president de Nissan a Europa, Gianluca de Ficchy, durant una roda de premsa a prop de París, on va explicar que la direcció de la companyia està estudiant el descens de la producció registrat a la planta com a conseqüència de la caiguda de la demanda.





Nissan ja s'ha reunit amb el conjunt dels sindicats per traslladar-los la necessitat de revisar la seva estratègia de negoci a tot Europa, com a conseqüència de l'impacte del Brexit, així com a Barcelona, on ja es va anunciar una retallada de l'ocupació de 600 treballadors.





A més d'aquesta situació a Espanya, el fabricant automobilístic japonès està a l'espera que el Regne Unit signi amb la Unió Europea un acord de lliure mercat per tal d'evitar la imposició d'un 10% en aranzels a vehicles i components.





"No seríem capaços; simplement no seríem capaços de vendre cotxes", va dir Ficchy a la premsa, afegint que el futur de la seva planta a Anglaterra roman "en un núvol d'incertesa".





Precisament aquest mes de febrer, el Govern central i la Generalitat van anunciar la seva intenció de presentar un pla per "posar a valor" la planta de Nissan a Barcelona i perquè la direcció de la multinacional japonesa adjudiqui la fabricació d'un nou vehicle en la planta de la Zona Franca.





La directora general d'Indústria de la Generalitat, Matilde Villarroya, va explicar que les converses amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i l'automobilística nipona "estan molt avançades" i que el pla està pràcticament tancat.





La direcció general d'Indústria de la Generalitat forma part de la taula de treball en la qual estan treballant amb el Govern i Nissan per a fer una proposta que pugui convèncer a la companyia, i que gestionen amb contacte directe la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.