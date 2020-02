Els radars de Trànsit van recaptar 182 milions d'euros el 2019

La quantia de les sancions imposades per radars fixos i de tram de la Direcció General de Trànsit (DGT) va ascendir a 182 milions d'euros el 2019, un 19,7% menys que el 2018, quan es va recaptar mitjançant multes imposades per aquest tipus de radars 226,76 milions d'euros, segons dades recollides per EpData a través de Portal de Transparència.









Individualment, el radar que més sancions va imposar pel que fa a quantia va ser el situat a l'AP-7 al quilòmetre 478,1 a València, que va recaptar 5.820.000 d'euros en 2019. En el segon lloc figura un altre radar fix situat en l'A-3 al quilòmetre 156,5, amb una quantia total de 5.690.000 d'euros.





En aquesta taula pots veure el rànquing de sancions imposades per cada un dels 372 radars fixos i de tram el 2019.









Per carreteres, els radars fixos i de tram situats a la A-4 van ser els que més volum de sancions van imposar, amb un total de 18,9 milions d'euros en sancions, seguit de l'A-92, l'AP-7, l'A-3 i l'A-66.