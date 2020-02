Govern central i Generalitat escenifiquen l'inici del diàleg sense previsió d'acord a curt termini

La taula de diàleg sobre el "conflicte polític" a Catalunya llargament reclamada al Govern espanyol per l'independentisme es constituirà aquest dimecres a la tarda al Palau de la Moncloa presidida pel cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, com a caps de les respectives delegacions.









L'Executiu de Sánchez afronta el partit amb baixes expectatives d'acord a curt termini i posa l'èmfasi en la càrrega simbòlica de la reunió, amb els presidents del Govern espanyol i de la Generalitat catalana segellant amb una foto a Moncloa l'inici d'aquest diàleg que l'independentisme reclamava, buscant l'atenció internacional, amb el lema 'Spain, sit and talk' (Espanya, seu i parla).





Més enllà de la foto que servirà al Govern central per escenificar la seva disposició a buscar una sortida dialogada al "conflicte" amb l'independentisme, l'Executiu central no creu que la trobada serveixi per avançar de manera notable en aquest diàleg, sobre el qual caldrà fixar primer una metodologia de treball.





La vicepresidenta primera de Govern central, Carmen Calvo, no ha pogut precisar aquest dimarts qui participaran en pròximes reunions de la taula, atès que la intenció de Sánchez era només presidir la reunió constitutiva i, per la part catalana, Torra i el vicepresident Pere Aragonès han condicionat la seva posterior participació a què vagin a recordar qüestions de calat.





Si Calvo, l'homòloga d'Aragonés al Govern català, s'absentés també en futures reunions, la delegació de l'Executiu quedaria encapçalada pel vicepresident segon, Pablo Iglesias, segons la composició actual de la delegació de Govern central.





La càrrega simbòlica que tindrà la jornada d'aquest dimecres no es limitarà a la imatge que certificarà l'arrencada dels treballs de les dues delegacions. Torra ha anunciat que té intenció de comparèixer davant els mitjans de comunicació al terme de la reunió a la sala de premsa del complex, reservada per a les rodes de premsa de Consell de Ministres, de líders internacionals i, de manera també excepcional en aquesta etapa de Sánchez, al líder de l'oposició, Pablo Casado.





Als presidents autonòmics que passen pel Palau de la Moncloa se'ls ofereix una sala més petita, coneguda com a sala briefing, per comparèixer davant els mitjans de comunicació. Aquest és l'espai en el qual va atendre els mitjans de comunicació el llavors president de la Generalitat, Artur Mas, després de reunir-se amb Mariano Rajoy l'1 de febrer del 2012.





La posada en marxa d'aquesta taula de diàleg sobre el "conflicte polític" a Catalunya va ser un compromís assumit pel PSOE en l'acord assolit amb ERC per a la investidura de Sánchez.





Tot i que Junts, soci d'ERC al Govern català, va acollir primer amb reticència la iniciativa, finalment s'ha sumat a ella, si bé en el PSC estan convençuts que el seu únic objectiu és boicotejar-per erosionar ERC demostrant que s'ha venut a Sánchez per "un plat de llenties", com assenyalen fonts de PSC.





Els preparatius per a la seva posada en marxa han obligat el Govern de Sánchez a cedir de manera reiterada davant les exigències de l'independentisme pel que fa al quan i com aquesta taula havia de començar a operar.





I és que en un primer moment Sánchez va reaccionar a l'anunci d'avançament electoral a Catalunya fet per Torra posposant l'inici dels treballs de la taula de diàleg a la formació d'un nou Govern després dels comicis catalanes, tot i que l'acord subscrit entre el PSOE i ERC parlava que tiraria a caminar als quinze dies de la formació de Govern espanyol.





La pressió d'ERC -que veia com Junts aprofitava l'ajornament com a prova que no valia de res donar xecs en blanc a Sánchez- el va fer rectificar i Sánchez va accedir a desplaçar-se a Barcelona per entrevistar-se amb Torra i concretar amb ell l'inici dels treballs de la taula.





D'aquesta reunió a Barcelona va sortir el compromís que la taula tiraria a caminar al mes de febrer i un document de 44 propostes que Sánchez s'obre a negociar amb el Govern català, com estudiar les propostes tributàries de la Generalitat; atendre les demandes sobre textos legislatius pendents de recurs o sentència; descentralitzar ajudes i subvencions; negociar la unitat de mercat; incloure en la Llei d'Educació la normativa que afecta el model d'escola catalana i invertir en ferrocarril, ports i el Prat, entre d'altres.





Sánchez va cedir també davant Torra a l'hora de posar-li data a aquesta primera reunió. Si l'agenda del president pràcticament limitava a dilluns 24 la seva disponibilitat per a la trobada, la negativa de Torra a veure aquest dia -va al·legar compromisos de caràcter privat- va obligar al Govern estatal a oferir una segona opció, la d'aquest dimecres 26 de febrer.





L'Executiu espanyol també va acabar acceptant la delegació proposada pel Govern català, tot i que no s'ajustava a la literalitat de l'acord amb ERC en incloure no només membres de Govern català, sinó també diputats al Parlament de Junts i ERC ja assessors del Govern.





Al costat de Torra i Aragonès, completen la delegació catalana els consellers Jordi Puigneró i Alfred Bosch, els diputats Elsa Artadi, Marta Vilalta i Josep Maria Jové -aquest últim investigat per la justícia pel seu paper en la preparació del referèndum de l'1 d'octubre com número dos del vicepresident Oriol Junqueras-, i l'excap de gabinet de Torra i l'expresident Carles Puigdemont, Josep Rius.





Torra i Aragonès només acudiran a les reunions d'obertura de la taula i en les quals es vagin a tancar acords amb el Govern, mentre que Puigneró, Bosch, Artadi, Vilalta, Jové i Rius assistiran a totes les trobades i seran la delegació permanent.





La delegació de l'Executiu central la componen, a més de Sánchez, Calvo i Iglesias, els ministres d'Hisenda, María Jesús Montero; Transports, José Luis Ábalos; Sanitat, Salvador Illa; Política Territorial, Carolina Darias, i Universitats, Manuel Castells.