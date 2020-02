Igea confirma que es presenta contra Arrimadas per dirigir Ciutadans

El vicepresident de Castella i Lleó i líder del corrent 'Cs ets tu', Francisco Igea, ha confirmat aquest dimarts que presentarà una candidatura a les primàries per dirigir el partit de cara a l'Assemblea General de març i competir així amb la portaveu de la formació taronja al Congrés, Inés Arrimadas.









A la candidatura que registrarà aquest dimecres, últim dia de termini per a això, figurarà com a secretària general i número dos Marta Marbán, diputada a l'Assemblea de Madrid.





A més, ha indicat que reservarà 19 llocs perquè els ocupin els 17 portaveus autonòmics del partit, la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, i el líder de Ciutadans al Parlament Europeu, Luis Garicano.





El vicepresident de Castella i Lleó ha donat aquest pas al front tot i considerar que "Arrimadas era una bona candidata per liderar el partit" i després de defensar la necessitat d'una esmena a la totalitat dels estatuts proposats per la gestora.





Així ho ha indicat durant un acte de la plataforma 'Ciutadans ets Tu' a la Casa de Vacas de Madrid després de consensuar amb el seu equip la decisió de competir amb ella en les primàries per escollir el futur president i a l'Executiva del partit.





El líder de 'Cs ets tu' llança la seva candidatura a les primàries sense conèixer abans el pes que tindrà el sector crític a l'Assemblea General del 14 i el 15 de març.





La votació per elegir els compromissaris que assistiran a aquest conclave, on es redefiniran els Estatuts i l'estratègia de la formació taronja, va començar dissabte passat, però una fallada de l'empresa que la gestionava va impedir votar part dels afiliats.





La Comissió de Garanties va decidir llavors cancel·lar el procés, de manera que els resultats de la votació no s'han pogut conèixer aquest dilluns, com estava previst. La gestora ha anunciat que els militants podran tornar a votar per escollir els compromissaris el dissabte 29 mes de febrer (votació telemàtica) i el diumenge 1 de març (en urna).