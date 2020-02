Acaba la reunió de la taula de diàleg després de tres hores de trobada

La delegació catalana ja es troba a la Moncloa per donar començament a la primera reunió de la taula de diàleg entre el Govern espanyol i el Govern català. El president de la Geneneralitat, Quim Torra, ha estat l'últim representant a arribar a la seva trobada amb Pedro Sánchez.





Abans de Torra han arribat a la seu els set membres en representació dels interessos de la Generalitat, encara que alguns d'ells no formen part de l'Executiu català. Aquests s'han saludat amb els seus homòlegs del govern espanyol de forma distesa a les portes de la Moncloa.









Sánchez i Torra són els encarregats de presidir la reunió constitutiva de la taula de diàleg que el PSOE i ERC van pactar en el seu acord per a la investidura del primer. A aquesta trobada assistiran també els membres de les respectives delegacions (fins a un total de huit membres), amb l'única excepció del vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, que pateix amigdalitis i està guardant repòs.









En concret, la delegació del Govern central està composta, a més de per Sánchez i per l'absent Iglesias, per la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i els ministres d'Hisenda; Transports, José Luis Ábalos; Sanitat, Salvador Illa; Política Territorial, Carolina Darias; i Universitats, Manuel Castells.





Per la part catalana, acompanyen a Torra el vicepresident, Pere Aragonés, els consellers Jordi Puigneró i Alfred Bosch, els diputats Elsa Artadi, Marta Vilalta i Josep Maria Jové --aquest últim investigat per la justícia pel seu paper en la preparació del referèndum de l'1 d'octubre com a 'número dos' del vicepresident Oriol Junqueras--, i l'excap de gabinet de Torra i l'expresident Carles Puigdemont, Josep Rius.