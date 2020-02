Arrimadas s'envolta de dones i integra perfils socialdemòcrates per contrarestar a Igea

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, ha oficialitzat aquest dimecres la seva candidatura per intentar liderar el partit avançant els noms de 19 dels seus membres, inclosos Marina Bravo com a secretària general i l'eurodiputat Jordi Cañas com a nova incorporació. En canvi, no forma part de la llista el líder de Cs al Parlament Europeu, Luis Garicano.





Arrimadas vol "un partit liderat i dirigit per dones", les quals, comptant amb ella mateixa, ocuparien vuit dels 19 llocs de la futura Executiva que ha revelat fins ara. Així ho explica en el comunicat de presentació de la seva candidatura a les primàries del 7 i el 8 de març, on competirà per la Presidència de Cs amb el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea".





No obstant això, encara falta per conèixer la resta d'integrants de a llista, a l'espera que la registri completa al llarg d'aquest dimecres. En total, ha d'estar composta per entre 20 i 45 membres.





La portaveu parlamentària vol comptar per a la seva Executiva amb perfils amb "trajectòries professionals destacades" i "àmplia experiència en la gestió tècnica en diferents àrees de coneixement, tant dins com fora de les institucions".









Hi ha persones que "porten compromeses amb el projecte de Ciutadans des de l'inici", però també "talent que s'ha anat incorporant" després, indica en el seu comunicat.





La exlíder de Cs a Catalunya vol "un partit més horitzontal" on hi hagi "una major descentralització de les responsabilitats" i on les funcions de gestió diària de la formació taronja recaiguin en persones amb major dedicació a la gestió interna.





Així, la presidenta estaria acompanyada per una secretària general, dues vicesecretaris primers, Carlos Cuadrado i Joan Mesquida, 1 vicesecretari adjunt, José María Espejo-Saavedra, i la portaveu nacional, Melissa Rodríguez; un nucli dur amb tres dones i tres homes. Tots ells formen part actualment de la Gestora del partit: Bravo com a responsable de Programes, Quadrat de Finances, Mirall d'Acció Institucional i Rodríguez com a portaveu.





LA MAJORIA ESTAVEN A L'EXECUTIVA DE RIVERA





Arrimadas diu apostar per "una adreça nova per a una nova etapa", amb un equip "plural" de persones "compromeses, preparades i valentes". No obstant això, dels 18 integrants que Arrimadas ha anunciat, 17 ja estaven en l'anterior Executiva d'Albert Rivera, nou d'ells en el Comitè Permanent.





La candidatura presentada per la diputada inclou al vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín, la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, el portaveu en les Corts Valencianes, Toni Cantó, la portaveu i el president de Cs al Parlament de Catalunya, Lorena Roldán i Carlos Carrizosa, i la consellera de Cultura del Govern de Madrid, Marta Rivera.





Completen l'equip el portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal, els diputats Guillermo Díaz, Marcos de Cinquè i Maria Muñoz, l'eurodiputat Jordi Cañas i la portaveu del Comitè Autonòmic de Cs a Galícia, Beatriz Pino.





La novetat en la llista de Arrimadas és l'eurodiputat i exportaveu al Parlament català Jordi Cañas, que no formava part de l'anterior Comitè Executiu. Cañas, que al congrés de Cs de 2017 va intentar que no s'eliminés la socialdemocràcia de l'ideari del partit, ha donat suport públicament Arrimadas i ha carregat contra Igea i els seus per expressar les seves crítiques en els mitjans de comunicació.





FRAN HERVÍAS, SUBSTITUÏT PER BORJA GONZÁLEZ





Qui no repetirà en la futura direcció de la formació taronja és Fran Hervías, que abans era secretari d'Organització i que va mantenir aquest lloc en la gestora. Tot i així, fonts de la candidatura d'Arrimadas afirmen que Hervías té el reconeixement de tots per la seva tasca en aquests anys i que segurament seguirà ajudant el partit d'alguna manera.





El substitut de Hervías al capdavant d'Organització que proposa Arrimadas és Borja González, que ja s'ocupava d'aquesta àrea en el Comitè Autonòmic del País Basc.





A la llista de Arrimadas tampoc figura Luis Garicano, que l'estiu passat va intentar convèncer a l'Executiva de Rivera que negociés la investidura de Pere Sánchez com a president de Govern. A més, l'eurodiputat es va enfrontar a la cúpula del partit en donar suport a Igea a les primàries de Castella i Lleó contra Silvia Clemente, avalada per la cúpula de Rivera.





Segons fonts de la candidatura d'Arrimadas, se li va oferir sumar-se a l'equip, però ell va contestar aquest dimarts que no anava a formar part ni d'aquest equip ni de la candidatura que presenti Igea.