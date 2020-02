Ripollet votarà sobre la remunicipalització de l'aigua assessorats pel privatitzador Leonard Carcolé

L'ajuntament de Ripollet votarà, en el ple d'aquest mes de febrer, que tindrà lloc aquest dijous 27, el canvi cap a una gestió directa de l'aigua sobre la base de les conclusions dels estudis encarregats a l'empresa CAPIOL dirigida per Leonard Carcolé qui va impulsar la privatització d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL).









Carcolé qui després de proposar la privatització de l'ATLL, va canviar de terç i es va acostar al vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Eloi Badia, establint una profitosa relació econòmica per al nou empresari (1). Es preveu que aquesta proposta només compti amb el suport dels grups que conformen el govern municipal i que votin en contra de la mateixa els partits de l'oposició.





Leonard Carcolé





El govern municipal de Ripollet està sota la batuta d'Ara Decidim Ripollet, un espai polític transversal integrat per membres de la CUP i els comuns, que han decidit seguir l'estela ideològica dels seus socis de la capital, Barcelona, sobre el model de gestió pública de l'aigua després d'una gran despesa econòmica i tècnica. L'empresa que pertany a Leonard Carcolé, ha estat paradoxalment contractada, malgrat la seva intervenció en la privatització de l'aigua a Catalunya (ATLL), per l'ajuntament de Ripollet, per un import que supera els 35.000 € que han estat invertits en la seva croada ideològica contra Sorea, que fins al moment ha ostentat la concessió d'aquest servei, amb una excelsa qualitat en la prestació del mateix.





L'obsessió ideològica del grup municipal de l'Ara Decidim Ripollet, pel canvi de model es va refredar al juny de 2018 després d'un intent fallit de remunicipalització del servei. En aquella data, el PSC es va oposar (2) al canvi de gestió perquè "no hagués significat una millora econòmica, ni del servei". Farts de la despesa econòmica i del temps invertit, el PSC va forçar un ple extraordinari per frenar el malbaratament, per una qüestió de "dogma de fe", que segons ha declarat el portaveu socialista Àngel Tirado "ens han volgut vendre una moto des del principi". En aquell moment, el grup que actualment governa a Ripollet va pressionar (3) al mateix PSC a l'Àrea Metropolitana de Barcelona perquè votessin a favor de la mesura a la localitat, assenyalant i fustigant als regidors socialistes.





Carcolé, que va fer pujar a Acciona per fer-se amb la concessió d'ATLL, ha aconseguit sucosos contractes (4) beneficiant-se de l'obstinació del govern municipal de Ripollet després de la temptativa de 2018. L'1 de març de l'any passat, l'ajuntament va contractar a l'empresa CAPIOL, sota el concepte de servei d'anàlisi dels documents elaborats per la comissió d'estudi de la gestió de proveïment d'aigua potable, per un valor de 17.545,00 €. Al que se suma un altre contracte l'1 de setembre per a realitzar una adaptació tècnica de la documentació d'un estudi sobre la gestió de l'aigua per fins 17.908,00 €.





Després d'anys malbaratant temps i diners, el govern municipal de Ripollet, no ha volgut valorar la seva incorporació a la gestió a càrrec de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sense ni tan sols fer una anàlisi en profunditat dels avantatges d'aquesta opció. Impulsats per la seva obstinació en un procés que generarà un important forat econòmic al municipi, Decidim Ripollet es recolzarà en els informes del canviant Leonard Carcolé, "el geni de l'aigua" (5) que un dia privatitza i a l'altre remunicipalitza, per instaurar un model de gestió directa de l'aigua a la ciutat vallesana, amb resultats incerts per a les butxaques dels seus ciutadans. Vostès entenen alguna cosa?