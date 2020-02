Torra es querellarà contra un membre de la Junta Electoral que va ser assessor de Cs

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dijous que presentarà una querella contra un vocal de la Junta Electoral Central (JEC), Andrés Betancor, que va compatibilitzar el càrrec en aquest òrgan amb ser assessor de Cs.





Segons ha informat el diario.es, Cs va pagar mensualment a Betancor mentre participava en debats decisius sobre el conflicte català i el desenvolupament de les eleccions entre els anys 2017 i 2019.









"Atès que és l'origen del meu inhabilitació, presentaré una querella per suborn, prevaricació i/o delicte electoral contra Betancor i els que siguin responsables d'aquest escàndol que posa en dubte totes les decisions preses per la JEC durant els últims dos anys", ha explicat Torra en un missatge al seu perfil de Twitter.









Betancor, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat Pompeu Fabra, va ingressar a la JEC a l'octubre de 2017, a proposta de la formació que dirigia Albert Rivera, i en aquest moment ja era assessor de Cs.





La JEC està composta per vuit magistrats seleccionades per sorteig pel Tribunal Suprem i cinc catedràtics escollits pel Congrés dels Diputats a proposta dels grups parlamentaris.





ARRIMADAS GUARDA SILENCI





La portaveu de Ciutadans en el Congrés, Inés Arrimadas, no s'ha pronunciat encara sobre el cas de Betancor. Fonts de Cs s'han limitat a afirmar que això no suposa cap illegalitat, mentre que tant Arrimadas com el portaveu adjunt en el Congrés, Edmundo Bal, han evitat respondre als periodistes que els han preguntat sobre aquest assumpte quan abandonaven l'hemicicle al final del Ple.